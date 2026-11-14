Salute

Nell’agrigentino, trovato morto in casa dopo giorni: cane veglia su corpo

Redazione

Nell’agrigentino, trovato morto in casa dopo giorni: cane veglia su corpo

Sab, 14/11/2026 - 19:07

Condividi su:

E’ rimasto per almeno tre o quattro giorni accanto al corpo senza vita del padrone, un sessantenne trovato morto nella propria abitazione a Porto Empedocle, nell’Agrigentino. A vegliare sull’uomo, che viveva da solo nella zona Vincenzella, e’ stato il suo cagnolino, un piccolo meticcio simile a un barboncino. L’allarme e’ scattato nella tarda mattinata, quando alcuni amici, preoccupati perche’ non avevano piu’ sue notizie e insospettiti dal cattivo odore proveniente dall’appartamento, hanno chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Secondo i primi accertamenti, il sessantenne sarebbe stato colto da un malore improvviso, cadendo a terra e battendo violentemente la testa contro un mobile. L’impatto gli avrebbe provocato una frattura cranica. L’ispezione cadaverica ha collocato il decesso ad almeno tre o quattro giorni prima del ritrovamento. L’uomo, separato e con precedenti problemi di salute, viveva soltanto con il cane, rimasto accanto al suo corpo fino all’arrivo dei soccorritori.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta