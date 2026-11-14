Nell’agrigentino, trovato morto in casa dopo giorni: cane veglia su corpo

E’ rimasto per almeno tre o quattro giorni accanto al corpo senza vita del padrone, un sessantenne trovato morto nella propria abitazione a Porto Empedocle, nell’Agrigentino. A vegliare sull’uomo, che viveva da solo nella zona Vincenzella, e’ stato il suo cagnolino, un piccolo meticcio simile a un barboncino. L’allarme e’ scattato nella tarda mattinata, quando alcuni amici, preoccupati perche’ non avevano piu’ sue notizie e insospettiti dal cattivo odore proveniente dall’appartamento, hanno chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Secondo i primi accertamenti, il sessantenne sarebbe stato colto da un malore improvviso, cadendo a terra e battendo violentemente la testa contro un mobile. L’impatto gli avrebbe provocato una frattura cranica. L’ispezione cadaverica ha collocato il decesso ad almeno tre o quattro giorni prima del ritrovamento. L’uomo, separato e con precedenti problemi di salute, viveva soltanto con il cane, rimasto accanto al suo corpo fino all’arrivo dei soccorritori.