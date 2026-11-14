Papa: la violenza non sarà mai la via della pace

“Di fronte a tante criticita’, si puo’ essere tentati di cedere allo scoraggiamento, al risentimento, o addirittura alla violenza, ma questa non sara’ mai la via del progresso e della pace”. Papa Leone, nella spianata di Santa Cruz de Succhabamba, nell’omelia della messa da lui presieduta, riprende il brano del Vangelo nel quale una vedova, simbolo, nel contesto culturale del tempo, di fragilita’ sociale e di dipendenza, chiedeva insistentemente giustizia a un giudice che pero’, privo di timore di Dio e di rispetto per gli uomini, rimaneva indifferente alle sue suppliche ma solo grazie alla sua perseveranza, alla fine, ottenne giustizia.

L’invocazione della vedova al giudice “risuona purtroppo ancora, oggi, inascoltata, sulle labbra di tanti uomini e donne. Cio’ – ha sottolineato il Pontefice – e’ motivo di grande preoccupazione, sia per la Chiesa che per la societa’. Pensiamo, ad esempio, in questi luoghi, alla sofferenza di chi e’ costretto ad abbandonare la propria terra per cercare un futuro migliore, per se’ e per i propri cari, nelle grandi citta’ costiere; o alle difficolta’ di ricambio generazionale legate al fenomeno della denatalita’, che svuotano i paesi; o alla sfida dell’equa condivisione dei benefici legati alle risorse del suolo”.

“Quanto e’ importante pregare senza mai scoraggiarci”, ha detto Leone che ha spiegato come il brano evangelico sia anche “un invito ad aprire gli occhi su tante situazioni dolorose che ci circondano”. La vedova della parabola “ci mostra che l’egoismo, l’ingiustizia e la malvagita’ non si sconfiggono con la brutalita’, ma con la preghiera, con la pazienza, con la perseveranza nel denunciare cio’ che non va, chiedendo con forza e lavorando con impegno affinche’ si realizzino i cambiamenti necessari, senza mai perdere la fiducia in Dio”.