Aeroporto Palermo, stagione invernale con 56 destinazioni e più voli

– La stagione winter 2026-2027 dell’aeroporto di Palermo, da novembre a marzo, si presenta con 56 collegamenti verso 19 Paesi, oltre 26mila voli programmati (+35,2%) e circa 5 milioni di posti offerti (+46%) rispetto alla precedente stagione invernale. Numeri che confermano un significativo salto di qualità nell’offerta aeroportuale e rafforzano il ruolo di Palermo come porta di accesso internazionale alla Sicilia occidentale. Trentatré nuove rotte attivate nell’ultimo anno da diverse compagnie, un network sempre più internazionale e una stagione invernale senza precedenti. Il rafforzamento del network si inserisce nella strategia di sviluppo internazionale promossa da Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo palermitano, attraverso un’intensificazione delle relazioni con le compagnie aeree, l’individuazione di mercati ad alto potenziale e lo sviluppo di nuove interlocuzioni economiche e istituzionali a livello internazionale. Tra le principali novità figurano Dortmund, Praga, Sofia, Tirana, Varsavia Modlin, Barcellona, Marrakech, Sharm el Sheikh e Tel Aviv, destinazioni che ampliano significativamente la presenza dello scalo nei mercati dell’Europa centro-orientale, del Mediterraneo e del Nord Africa.Particolare rilievo assume anche il prolungamento del collegamento intercontinentale con New York fino al 17 dicembre, a conferma delle potenzialità del mercato nordamericano. “Una strategia che punta a riposizionare lo scalo sui mercati internazionali, creando nuove opportunità di crescita per l’intero sistema economico e turistico della Sicilia – dice Battisti – In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per costruire nuove relazioni con le compagnie aeree, aprire mercati fino a oggi poco presidiati e sviluppare interlocuzioni internazionali capaci di generare opportunità anche sul piano economico, imprenditoriale e istituzionale”. Il mese di ottobre si è chiuso con 1.027.721 passeggeri (+16,87%) e 6.730 voli (+20,01%). Da gennaio a ottobre, il traffico complessivo ha raggiunto 9.256.979 passeggeri (+15,33%), con 60.256 movimenti aerei (+13,3%). Particolarmente significativa è la crescita del traffico internazionale, che ha raggiunto 3.694.084 passeggeri, in aumento del 33%, arrivando a rappresentare il 40% del traffico complessivo dello scalo. Anche il segmento domestico registra un andamento positivo (+5,66%). Tra i mercati internazionali più dinamici figurano Polonia (+134,72%), Regno Unito (+33,28%), Germania (+24%), Spagna (+13,01%) e Francia (+3,81%). Positivo anche l’andamento del collegamento con New York (+8,12%). Sul fronte nazionale, Roma Fiumicino e l’area milanese si confermano i principali mercati di riferimento, rappresentando complessivamente oltre il 44% delle frequenze settimanali domestiche