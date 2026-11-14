Garante, 805 milioni di multa a Meta per l’uso di foto su Fb senza consenso

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Meta per 805 milioni di euro. Attraverso l’app Facebook per dispositivi Android – informa l’Autorità -, “la società ha avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani senza aver acquisito un consenso specifico e senza averli adeguatamente informati”. Il provvedimento riguarda la funzione “Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook”, disponibile dal 2023, che durante la navigazione propone all’utente foto e video presi dalla galleria del telefono come spunti da pubblicare.