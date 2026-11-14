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Garante, 805 milioni di multa a Meta per l’uso di foto su Fb senza consenso

Redazione

Garante, 805 milioni di multa a Meta per l’uso di foto su Fb senza consenso

Sab, 14/11/2026 - 16:43

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Meta per 805 milioni di euro. Attraverso l’app Facebook per dispositivi Android – informa l’Autorità -, “la società ha avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani senza aver acquisito un consenso specifico e senza averli adeguatamente informati”. Il provvedimento riguarda la funzione “Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook”, disponibile dal 2023, che durante la navigazione propone all’utente foto e video presi dalla galleria del telefono come spunti da pubblicare. 

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