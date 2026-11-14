Cede il balcone, grave donna 32enne ricoverata all’ospedale S.Elia

Una donna di 32 anni e’ rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata in strada da un’altezza di circa cinque metri a causa del cedimento del pavimento del balcone della propria abitazione. L’incidente e’ avvenuto nella tarda mattinata in via Nazionale, a Canicatti’, nell’Agrigentino. La donna, sposata e madre di due bambini, si era affacciata quando una lastra di marmo ha improvvisamente ceduto sotto i suoi piedi, facendola cadere nel vuoto. Soccorsa mentre era ancora cosciente, la trentaduenne ha riportato gravi traumi ed e’ stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove e’ stata ricoverata in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale. In via Nazionale e’ arrivato anche il sindaco Vincenzo Corbo. Restano da chiarire le cause del cedimento e le condizioni di sicurezza dell’immobile