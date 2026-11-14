A Sutera il 44° anniversario della morte di Calogero Zucchetto. Conferita la cittadinanza onoraria al Prefetto Renato Cortese

Questa mattina a Sutera, in occasione del 44° Anniversario della morte, è stato ricordato l’agente della Polizia di Stato Calogero Zucchetto che, la sera del 14 novembre 1982, venne assassinato a Palermo da killer mafiosi mentre usciva da un bar di via Notarbartolo. Alle 10.00 nella chiesa di Sant’Agata è stata celebrata la Santa Messa e, a seguire, è stata deposta una corona d’alloro alla stele dedicata all’Agente della Polizia di Stato, nell’omonima piazza.

Quest’anno la ricorrenza è stata arricchita dalla presenza del Prefetto Renato Cortese, Direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato, al quale l’Amministrazione comunale di Sutera ha conferito la cittadinanza onoraria. Il dr. Cortese è stato protagonista di importanti operazioni di polizia giudiziaria contro la criminalità organizzata di tipo mafioso. Ad accogliere il dr. Cortese, il Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, il Questore di Caltanissetta Marco Giambra, Santina Zucchetto, sorella di Calogero, e il Sindaco di Sutera Carmelo Salamone.