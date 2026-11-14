FnV: Vannacci, “Salvini con noi se condivide programma”

“Se si inquadra nel nostro programma, perche’ no?”. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, rispondendo alla domanda di Antonella Grippo sull’eventualita’ di accogliere Matteo Salvini nel proprio partito, durante l’intervista esclusiva concessa a “Perfidia”, format di approfondimento politico in onda su LaC Tv.Il generale ribalta cosi’ la prospettiva dei rapporti con il suo ex partito, rivendicando l’autonomia di Futuro Nazionale e criticando l’attuale centrodestra, che definisce una “ipodestra”, accusandolo di aver abbandonato alcune delle proprie posizioni su immigrazione, Green Deal e invio di armi all’Ucraina. Nel corso dell’intervista Vannacci affronta anche il tema delle proprie ambizioni: “Sono troppo ambizioso”, ammette, aggiungendo: “La superbia forse, no? E’ uno dei peccati mortali che potrebbe caratterizzarmi”. Alle accuse di essere un cavallo di Troia di Putin replica: “Io sono il cavallo di Troia di Roma, eventualmente”. Non risparmia critiche al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: “A Occhiuto la prossima volta regalero’ un pallottoliere, perche’ evidentemente non sa fare i conti”. E aggiunge: “Le sassate evidentemente le ha prese Occhiuto, solo che non le ha viste, a dispetto del suo cognome”.Infine, rivendicando il consenso ottenuto dalla propria formazione nel Reggino, rilancia Mimmo Giannetta: “Mimmo Giannetta sara’ un nostro grande candidato”.