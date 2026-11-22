Un determinato Silvio Fiore ha lasciato la sua impronta sullo Slalom Automobilistico Termini Caccamo, aggiudicandosi, pur con tanta sofferenza, la seconda edizione della competizione ospite nel Palermitano, all’ombra del magnifico Castello normanno. Il catanese, neo vice campione italiano assoluto per la specialità e campione italiano Slalom di gruppo E2SC, ha sofferto per tutte le tre manche di gara di problemi tecnici alla sua Radical SR4 Aprilia, ancora lontana da una condizione ottimale, beneficiando tuttavia della mala sorte che ha attanagliato il suo principale avversario alla vittoria finale, il misilmerese Riccardo Cerniglia, fuori gara in Gara 2 ed in Gara 3 per il cedimento del semiasse posteriore sinistro sulla sua Bogani SN84 con motore Suzuki.

Cerniglia, alfiere della Misilmeri Racing, aveva fatto registrare il miglior parziale assoluto nella prima frazione a cronometro, ma poi ha dovuto cedere le armi ad un Silvio Fiore decisamente incavolato per non aver trovato la “quadra” sulla sua biposto, schierata dalla Puntese Corse. Non è stato infatti possibile, infatti, sostituire il semiasse in “tilt” alla squadra di meccanici del “figlio d’arte” di Misilmeri. Silvio Fiore, con il tempo parziale di 167,07 “punti-secondi” ha quindi incamerato la settima affermazione stagionale, eguagliando il primato del saccense Salvatore Catanzaro, assente a Caccamo. Cerniglia si è dovuto pertanto accontentare del tempo di 170,17 “punti-secondi”, a 3”10 dalla vetta.

Terzo posto sul podio, meritatissimo, per il messinese (vive a Torregrotta) Santi Leo, costante nella propria condotta di gara e determinato nel portare a casa un ottimo risultato al volante della Radical SR4 con motore Suzuki messagli a disposizione dalla Nebrosport. Leo ha ottenuto il suo miglior riscontro in Gara 2 (dove si è piazzato al secondo posto), in 180,16 “punti-secondi”. Un weekend decisamente da incorniciare per il pilota peloritano, in una “classica” difficile e dal fascino indubbio.

Podio sfumato, invece, per soli 3 centesimi di secondo per l’esperto agrigentino (di Sciacca) Nino Di Matteo, il quale mastica amaro per un risultato decisamente alla portata sua e della sua Gloria C8F Evo Suzuki schierata dalla RO Racing. A recriminare è anche il marsalese Francesco Bigione, alla fine quinto assoluto (peraltro ad appena 18 centesimi di secondo dal podio), ma impossibilitato ad attaccare a causa di noie alla sua Gloria B5 Evo Suzuki della RO Racing palesate nel finale di gara. Buon sesto (ma poteva sperare in qualcosa di più) l’altro messinese (di Sinagra) Luca Radici, alla guida della Semog Bravo Sport con la quale si è aggiudicato il gruppo Kart Cross.

IL veloce Giuseppe Giallombardo, al volante della Peugeot 208 GT Line Rally4 della Scuderia Ateneo, è stato il migliore tra i piloti locali (ben14 al via), portando a casa peraltro il trofeo del vincitore in gruppo A. Ad Enrico Canzone, esordiente e “figlio d’arte” è stato invece consegnato il premio quale più giovane pilota dello Slalom tra i piloti di Caccamo, con la A112 Abarth 70 HP iscritta tra le Autostoriche “ereditata” da un emozionato papà Raimondo. A proposito di vetture “d’antan” (tra di esse alcuni splendidi esemplari pregni di storia) a registrare il miglior parziale in assoluto è stato il trapanese (vive a Custonaci) Flavio Catalano, su Peugeot 205 Rallye di Armanno Corse, davanti al montemaggiorese Salvatore Ortolano (con la Fiat X1/9, Armanno Corse) ed all’altro trapanese Francesco Grimaldi, su Fiat 127 Sport, per la Drepanum Corse.

Per quanto concerne i gruppi, affermazioni per Massimo Simonte (gruppo Racing Start), Fabio Ippolito (per la Racing Start Plus), Dario Simonte (gruppo N), Filippo Millonzi (VBC Bicilindriche), Giuseppe Virgilio (per il gruppo Speciale), Gaetano Pizzi (E1 Italia), Gianfranco Barbaccia (Prototipi Slalom), Antonio Ferraro (E2SH Silhouette) e per i citati Di Matteo (E2SS/TMSS) e Fiore (E2SC). Sul gradino più alto del podio nella graduatoria Femminile è l’esordiente (alla guida) termitana Luisa Zoida, su Citroen Saxo Vts per la Armanno Corse. Tra gli Under 23, primato per il locale Danilo Giallombardo (Peugeot 208 GT Line Rally4 dell’Ateneo), tra le Scuderie a festeggiare è la Misilmeri Racing, davanti a Puntese Corse e Nebrosport.

Il 2° Slalom Automobilistico Termini Caccamo, disputato sul severo percorso di quasi 3 km lungo la strada statale 285, ha goduto della promozione della Scuderia Armanno Corse Palermo, in sinergia con la “storica” Caccamo Corse ed il patrocinio oneroso offerto dal Comune di Caccamo (rappresentato dal sindaco Franco Fiore, dall’assessore allo Sport Domenico Guzzardo e dalla Giunta comunale), con patrocinio “gratuito” da parte del Comune di Termini Imerese. La competizione (sostenuta poi dalla Presidenza della Regione siciliana nonché dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia) è determinante per l’assegnazione dei vari titoli nell’ambito della Coppa AciSport 5° zona, del Campionato siciliano della specialità nonché per lo Challenge degli Emiri.

La classifica: 1) Silvio Fiore (Radical Sr4 Aprilia), in 167,07 “punti-secondi” 2) Riccardo Cerniglia (Bogani SN84 Suzuki) in 170,17 3) Santi Leo (Radical SR4 Suzuki), in 180,16 4) Nino Di Matteo (con la Gloria C8F Evo Suzuki), in 180,19 5) Francesco Bigione (Gloria B5 Evo Suzuki), in 180,34 6) Luca Radici (Semog Bravo Sport), in 180,83 7) Antonio Ferraro (Fiat 126 Suzuki), in 185,90 8) Gaetano Pizzi (Fiat 126 Kawasaki), in 186,27 9) Massimiliano Ciarcià (Elia Avrio ST09 Suzuki), in 187,63 10) Sergio Arcieri (SixtySeven Suzuki), in 192,69 11) Gianfranco Barbaccia (Fiat 126 Proto), in 193,98 12) Giuseppe Giallombardo (Peugeot 208 GT Line Rally4), in 194,28 13) Emanuele Campo (Fiat 126 Proto), in 195,83 14) Alessandro Prato (Fiat Cinquecento Suzuki), in 196,00 15) Salvatore Sinagra (Peugeot 106 Rallye), in 196,07.