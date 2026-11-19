ROMA (ITALPRESS) – “Per molte mamme ogni giornata significa tenere insieme il lavoro, i figli, gli orari, le spese. Un impegno che molto spesso, diciamoci la verità, viene dato per scontato e che invece merita un sostegno concreto. Per questo la manovra per il 2027 prevede di portare il bonus mamma a 100 euro al mese e di renderlo permanente fino a 1200 euro all’anno senza tasse e senza aumentare l’ISEE”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social.

“Il bonus è destinato alle mamme che lavorano, dipendenti autonome, con almeno due figli e un reddito da lavoro fino a 40.000 euro l’anno – prosegue il premier -. Con due figli il sostegno dura fino ai 10 anni del secondo, con tre o più figli fino ai 18 anni del più piccolo. In più rafforziamo ancora il congedo parentale. Con questa manovra portiamo da 3 a 4 i mesi pagati all’80% per tutti, ma non solo. I mesi salgono a 5 per il secondo figlio e a 6 dal terzo figlio in poi. E’ previsto un aiuto anche per le mamme e i papà che lavorano in proprio fino a 500 euro al mese per pagare una babysitter o il nido. Si può utilizzare per un massimo di 3 mesi in alternativa all’indennità per il congedo parentale per gli autonomi”.

“E ancora, per le famiglie con almeno quattro figli di cui almeno uno minorenne, è previsto un rimborso fino a 385 euro l’anno per il bollo di un’auto da 6 a 9 posti con una potenza fino a 133 kW. Sono sostegni che aiutano ad affrontare le spese di ogni giorno, a tenere insieme lavoro e famiglia – conclude Meloni -, perchè nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra diventare madre e continuare a lavorare. Deve poter scegliere la vita che desidera con gli strumenti adatti a realizzarla e questa è la libertà che noi vogliamo sostenere”.

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