(Adnkronos) – Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del Gruppo Bracco, ha ricevuto l'Assobiotec Award 2026. Il riconoscimento – istituito nel 2008 e assegnato a personalità che si sono distinte nella promozione della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico – le è stato conferito, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, durante la celebrazione del 40esimo anniversario di Assobiotec-Federchimica. La motivazione del premio sottolinea la sua "straordinaria vocazione imprenditoriale" e la capacità di "valorizzare la ricerca scientifica e promuovere l’innovazione tecnologica, contribuendo alla crescita e alla competitività del sistema industriale nazionale". Il riconoscimento rende omaggio anche al suo ruolo nella nascita e nello sviluppo di Assobiotec: Diana Bracco ha infatti creduto fin dagli inizi nel valore strategico delle biotecnologie e nell’importanza di dar loro una rappresentanza. "Ricevere questo premio in occasione del quarantennale di Assobiotec è per me un onore e una emozione – ha affermato Diana Bracco – Il vostro Award richiama valori nei quali ho sempre creduto: la centralità della ricerca, il coraggio di investire in nuove soluzioni e la capacità di trasformare la conoscenza in crescita, competitività e beneficio per la collettività. Perché la ricerca non è soltanto un patrimonio scientifico ma un investimento sul futuro, tenendo ben presente l’importanza dei giovani talenti: sono loro il motore più potente dell'innovazione perché grazie alle loro menti libere e al loro coraggio di osare sanno e possono anticipare il cambiamento e di conseguenza generare valore economico, sociale e culturale".

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