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Nico Paz potrebbe tornare presto ad essere un giocatore del Real Madrid. Il fantasista argentino del Como è uno dei nomi più caldi del panorama internazionale dopo la sua recente prestazione con la nazionale albiceleste. Il talento del Como, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, ha trascinato l'Argentina alla vittoria per 7-0 contro il Costa Rica, realizzando una doppietta. Dopo lo show, il futuro di Paz è diventato nuovamente un tema: resta al Como o torna al Santiago Bernabeu?

Il Real di Mourinho potrebbe esercitare il diritto di 'recompra' secondo quanto riportato in Spagna da 'El Partidazo de Cope', dove è stato delineato lo scenario per provare a riportarlo a casa, con 80 milioni di euro. La chiave dell'operazione è nel fatto che nell'accordo di cessione del giocatore al Como c'è una clausola di riacquisto, fissata intorno ai 20 milioni di euro (oltre ai 60 milioni di euro che il Como ha versato al Real la scorsa estate). Questa cifra rende il suo acquisto un investimento sicuro, poiché, qualora non si trovasse un posto in squadra, la sua successiva cessione potrebbe generare profitti considerevoli. Il ritorno a Madrid non sarebbe privo di difficoltà. Paz aveva già espresso i suoi dubbi in alcune conversazioni avvenute la scorsa estate. Il motivo è l'elevato livello di concorrenza per i suoi ruoli preferiti: c'è Güler sulla fascia destra che si accentra e Bellingham è la prima scelta come trequartista. La soluzione? Una posizione più arretrata a centrocampo.

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