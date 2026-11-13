Il governo dello Yemen in esilio: come sopravvive un governo riconosciuto senza territorio

Gruppi per i diritti umani e critici yemeniti affermano che il governo dello Yemen riconosciuto a livello internazionale controlla poco territorio e fornisce pochi servizi. La sua sopravvivenza, sostengono, dipende ormai dai suoi sostenitori stranieri piuttosto che dai propri cittadini.

Un importante politico dello Yemen meridionale ha descritto la condizione del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale come una “morte clinica”. Intanto i gruppi per i diritti umani denunciano una repressione contro i giornalisti e il collasso dei servizi di base nelle aree sotto il suo controllo.

Fadl al-Jaadi ha dichiarato nell’ottobre 2026 che i problemi del governo vanno oltre una debolezza amministrativa o militare di poco conto. Ha parlato di una totale mancanza di visione, di istituzioni in declino e di interessi personali e di partito anteposti all’interesse nazionale.

Ha citato la città di Taiz, che a suo dire è stata lasciata sola ad affrontare il conflitto e l’illegalità. La sofferenza dei suoi abitanti, ha affermato, mette in luce l’incapacità della leadership di proteggere i cittadini o di alleviarne le difficoltà quotidiane.

Le sue parole si aggiungono ai crescenti interrogativi su come un governo possa continuare a funzionare pur non soddisfacendo quasi nessuno dei consueti criteri di statualità: il territorio che controlla, i servizi che fornisce e il sostegno pubblico di cui gode.

Secondo i critici, la sopravvivenza del governo poggia su un’unica condizione: restare utile ai suoi sponsor stranieri. Questa utilità non dipende da come governa, ma dal suo ruolo di organismo che firma gli accordi, rappresenta la parte yemenita e riceve e distribuisce i fondi.

Giornalisti presi di mira mentre i servizi crollano

Il rapporto 2025-2026 di Amnesty International sulle aree controllate dal governo non si apre con i servizi pubblici o la sicurezza, ma con le vessazioni e i procedimenti giudiziari contro i giornalisti da parte del governo sostenuto dall’Arabia Saudita.

A Taiz e nell’Hadramawt, tra gennaio e ottobre 2025, almeno 10 giornalisti sono stati convocati o arrestati per aver pubblicato materiale ritenuto critico dalle autorità, secondo l’organizzazione per i diritti umani.

Lo stesso rapporto afferma che gli abitanti delle province meridionali, tra cui Aden, l’Hadramawt e Taiz, devono fare i conti con diffuse interruzioni dell’acqua e dell’elettricità e con servizi di base al collasso. Secondo Amnesty, ciò viola il loro diritto a un tenore di vita adeguato.

Nel complesso, affermano i critici, questi risultati delineano un governo la cui attività più costante è il controllo della libertà di parola anziché la fornitura di servizi.

I critici respingono l’argomento secondo cui ciò rifletterebbe una scarsa capacità. Mettere a tacere chi critica richiede organizzazione, coordinamento e capacità di imporre le regole, ovvero le stesse risorse necessarie a gestire i servizi pubblici. Scegliere la prima cosa invece della seconda, sostengono, è una decisione politica, non un fallimento amministrativo.

“Lo Stato va avanti grazie alle preghiere dei poveri”

Non potendo riscuotere tasse in un territorio che non controlla, il governo si è affidato agli aiuti esteri e ai proventi delle risorse per finanziarsi.

Secondo i critici, ciò ha cambiato il soggetto a cui il governo deve rendere conto. Invece che ai contribuenti yemeniti, oggi risponde principalmente a Riad e alle capitali occidentali, che forniscono il denaro. Questo, sostengono, spiega come il governo possa continuare a fallire senza subirne le conseguenze: la sua sopravvivenza dipende dalle esigenze strategiche dei suoi sponsor, non dai suoi risultati.

Nel luglio 2026 il quotidiano Aden ha pubblicato un editoriale dai toni duri in cui accusava il Consiglio direttivo presidenziale di essere scollegato dalla realtà.

Secondo l’articolo, i leader del consiglio viaggiano di continuo, soggiornano a lungo negli hotel e rilasciano dichiarazioni vuote. Nel frattempo, ingenti budget in valuta forte vengono spesi per gli stipendi dei leader, i loro numerosi staff e i loro costi di gestione. In realtà, sosteneva l’editoriale, lo Stato va avanti grazie alle benedizioni e alle preghiere dei poveri.

Il giornale ha osservato che il governo conta circa 35 ministeri. Con il crollo dell’economia di guerra, ha affermato, decine di incarichi marginali potrebbero essere accorpati o soppressi per ridurre i costi, ma nessuno spinge in questa direzione.

Ha inoltre affermato che ogni mese vengono spese centinaia di milioni, persino miliardi, per i costi di gestione di funzionari che svolgono le proprie mansioni a distanza dall’estero.

Secondo i critici, il problema non è più la corruzione in quanto tale, ma il fatto che la corruzione sia diventata il modo in cui il governo funziona. Quando è la regola e non l’eccezione, sostengono, smette di essere uno scandalo e diventa un sistema.

Un interlocutore nei negoziati che controlla poco

Il ruolo internazionale del governo lo ha mantenuto rilevante anche mentre la sua posizione interna si indeboliva.

Un’analisi dell’ottobre 2026 del think tank londinese Chatham House afferma che, dalla tregua mediata dalle Nazioni Unite nel 2022, l’Arabia Saudita ha cercato di ritirarsi militarmente dallo Yemen e di raggiungere un accordo negoziato con gli Houthi. I colloqui, però, si scontrano con un ostacolo di fondo: gli Houthi si considerano i vincitori e hanno scarsi incentivi a scendere a compromessi.

In questo processo, il governo riconosciuto agisce come parte negoziale, pur non controllando la maggior parte del territorio e della popolazione oggetto dei colloqui.

Il suo valore, affermano i critici, non risiede nella capacità di attuare un eventuale accordo, ma nel rendere l’intesa formalmente un accordo tra yemeniti, anziché tra l’Arabia Saudita e gli Houthi. Questa legittimità formale conta per gli sponsor, sostengono, ma in pratica significa poco per gli yemeniti comuni.

Un governo che dipende dal consenso dei propri cittadini perde il potere quando fallisce. Uno che dipende da sponsor stranieri, affermano i critici, deve affrontare soltanto richieste di ulteriori spiegazioni e di altro denaro.

In questo sistema, sostengono, la legittimità diventa una transazione: in entrata riconoscimento e denaro, in uscita una rappresentanza simbolica e la distribuzione delle entrate. Il cittadino yemenita non è né un cliente né un azionista, ma soltanto una voce di bilancio di cui non occorre tenere conto.