(Adnkronos) – La sicurezza cibernetica e la protezione dei dati personali sono al centro del dibattito politico, economico e sociale. I cambiamenti tecnologici, accelerati dall’ingresso dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana, generano disorientamento e interrogativi su come tutelare le proprie informazioni. L’Ai può però contribuire anche a dare risposte. Per Pulsee Luce e Gas, proteggere i dati dei clienti e utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare il servizio sono impegni che si traducono in scelte concrete. L'impegno verso un ecosistema digitale più sicuro e trasparente è stato al centro dell'evento 'Etica digitale e tutela dei consumatori nell'era dell'Ai', promosso da Pulsee Luce e Gas, società per le utenze domestiche di Axpo Italia, presso l'Hotel St. Regis di Roma che ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti del panorama aziendale italiano. La giornata si è aperta con un focus sulle paure e i desideri dei consumatori, analizzando la necessità di un'esperienza utente che garantisca semplicità, rapidità e controllo, tematica approfondita grazie al contributo di Massimiliano Dona, Presidente Unione Nazionale Consumatori. “L'intelligenza artificiale può farci risparmiare tempo, ma il tempo guadagnato va investito nell'ascolto delle persone. Perché al consumatore non basta una risposta rapida: vuole sentirsi capito, protetto, nell’uso dei suoi dati, e libero di scegliere. La vera sfida per le aziende è usare la tecnologia per avvicinarsi al cliente, non per tenerlo a distanza”, ha detto Dona. Il dibattito è poi proseguito con due diversi momenti di discussione. Il primo, focalizzato sulla privacy e sulla protezione dei dati come base per costruire la fiducia del cliente, con i contributi di Davide Fioravanti, Privacy Manager di Msc Procurement & Logistics Spa, Antonella Mamone, Chief Customer Excellence Officer di Edenred Italia e Marco Ancora, Data Protection Officer di Axpo Italia. Il secondo momento ha spostato l'attenzione sulla resilienza tecnologica, la cybersecurity e l'integrazione con la compliance normativa, dando voce a Cristiano Sciaboni, Digital Product & Platform Engineering Executive Director, Rina, Irene Sardellitti, National Technology and Security Officer, Microsoft Italia e Andrea Fontanini – Ict Grc & Security Manager, Axpo Italia, con l'obiettivo condiviso di esplorare misure tecnologiche, modelli di governance e risposte organizzative efficaci contro le crescenti vulnerabilità del sistema. In chiusura, un intervento di Cristina Bonucchi, dirigente dell'Unità Analisi Crimine Informatico del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica che ha portato il punto di vista della Polizia di Stato rispetto ai delicati temi della tutela dei Consumatori, alle truffe informatiche e a come è possibile lavorare insieme con i privati per proteggere le persone. Mentre Alicia Lubrani, Ceo di Pulsee Luce e Gas ha detto che “la protezione dei dati dei nostri clienti è una responsabilità che guida le nostre scelte, anche nell’uso dell’intelligenza artificiale. La ricerca che abbiamo realizzato con NielsenIQ mostra quanto questo tema conti per le persone: il 69% degli italiani considera il modo in cui un’azienda tratta i dati determinante per accordarle fiducia. Allo stesso tempo, il 56% dichiara di accettare sempre o spesso informative privacy e cookie senza leggerli. Spetta alle aziende rendere più semplice capire quali informazioni raccolgono, come le proteggono e per quali finalità le utilizzano. Nel settore energetico, il beneficio può essere concreto: il 70% dei consumatori accetterebbe una raccolta continuativa dei dati di consumo se servisse a ricevere consigli per migliorare l’efficienza energetica della propria casa. È una disponibilità che richiede alle imprese di rispondere con servizi utili e un uso responsabile delle informazioni. In Pulsee affrontiamo anche l’intelligenza artificiale con questo approccio: la stiamo integrando a supporto degli operatori, per aiutarli a comprendere le esigenze dei clienti e offrire un’assistenza più efficace, mantenendo centrale la relazione umana e la tutela dei dati”. Per rispondere a queste sfide complesse, Pulsee Luce e Gas ha strutturato un approccio all'Intelligenza Artificiale che mantiene al centro il fattore umano, bilanciando innovazione tecnologica e tutela rigorosa dei consumatori. L'energia rappresenta un'infrastruttura critica e i dati relativi ai consumi possono rivelare abitudini personali all'interno delle abitazioni. Pertanto, l'azienda adotta politiche di trasparenza totale in linea con le disposizioni di Arera e del Garante della Privacy. In Pulsee, l'Ia è integrata come strumento volto a supportare le attività e le capacità degli operatori, trasformando il tradizionale Customer Service in un Customer Success Center. La tecnologia si occupa, quindi, delle mansioni più ripetitive, liberando del tempo che può essere così dedicato a offrire un supporto più rapido e personalizzato, con un impatto diretto sulla soddisfazione dei clienti e l’aumento della produttività. Grazie a cicli di formazione continua, il personale è in grado di leggere e interpretare i dati per offrire una consulenza personalizzata, guidata da ascolto empatico e competenza, che permette ai Customer Success Agent di offrire un servizio sempre più in linea con le esigenze anche molto specifiche dei clienti. A questo impegno strutturale si affiancano iniziative di alfabetizzazione ed educazione energetica come, per esempio, l’Energimetro, un servizio disponibile per i clienti Pulsee sia in app che nell’area personale del sito, che consente di monitorare quasi in tempo reale i propri consumi domestici, fornendo consigli personalizzati su come essere più efficienti e consapevoli dei propri consumi energetici e anche risparmiare in bolletta, la campagna di video tutorial “Il Futuro dell’Energia”, con i quali si spiegano al consumatore caratteristiche e conseguenze dell’importante e complesso momento della fine del mercato tutelato del settore energetico in Italia e la recentissima Casa Nuova, una semplice guida – accessibile a tutti, clienti e non – dedicata ai quasi due milioni di italiani che ogni anno cambiano casa e che non sanno come comportarsi per le utenze. Axpo Italia ha ottenuto la certificazione internazionale Iso/Iec 27001:2022 per il proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (Sgsi). La certificazione riconosce elevati standard di protezione dei dati e di resilienza digitale. È il risultato di un percorso pluriennale di miglioramento continuo che integra governance, tecnologia e formazione del personale. La certificazione conferma inoltre l'allineamento delle attività della società alla direttiva europea NIS2 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Oltre alla formazione continua del personale prevista dalla direttiva, la società ha coinvolto la direzione aziendale, a cui sono attribuite responsabilità specifiche in materia di sicurezza. Sta inoltre mappando e misurando i rischi per definire le relative azioni di sicurezza. Ha anche strutturato procedure per la gestione e la notifica di potenziali incidenti, che tengono traccia di tutti gli adempimenti e dei relativi aggiornamenti. Da due anni, Pulsee collabora con l’Unione Nazionale dei Consumatori tramite campagne diffuse principalmente tramite i canali social, con contenuti formativi e informativi dedicati alla sensibilizzazione dei consumatori per promuovere la sicurezza e la trasparenza nell’utilizzo dei loro dati e la difesa contro le truffe.

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