Crescere immaginando il proprio futuro è sempre stato parte del passaggio all’età adulta. Oggi, però, per molti giovani italiani quell’orizzonte appare sempre più incerto, condizionato da difficoltà economiche, aspettative disattese e un senso di precarietà che non riguarda soltanto il lavoro, ma investe anche le relazioni e il benessere psicologico. A restituire la portata di questo disagio sono innanzitutto i numeri: il 70% degli adolescenti italiani guarda al futuro con incertezza, il 61% dei giovani tra i 18 e i 34 anni dichiara di sentirsi stressato o sotto pressione e l’83% degli italiani ritiene che le nuove generazioni saranno più povere di quelle precedenti. Percentuali che raccontano le conseguenze di una lunga successione di crisi, economiche e sociali, che hanno progressivamente incrinato la fiducia nella possibilità di costruire una vita migliore.

Il malessere emerge già durante l’adolescenza, un periodo in cui la costruzione dell’identità personale si intreccia con il bisogno di riconoscimento e appartenenza. Tra gli studenti di 15-19 anni, soltanto il 61% si dichiara soddisfatto di sé, mentre la soddisfazione per le amicizie, pur raggiungendo l’83,2%, registra uno dei livelli più bassi degli ultimi vent’anni. Circa uno studente su tre riferisce inoltre gravi difficoltà nei rapporti con amici, genitori o insegnanti. Con l’avanzare dell’età, alle fragilità relazionali si aggiungono le preoccupazioni per ciò che verrà: il 43% degli 11-29enni teme di essere infelice o insoddisfatto della propria vita e il 63% dei 18-34enni guarda con apprensione alla propria salute psicologica futura. Per comprendere le radici di questa insoddisfazione, la sociologia offre una chiave interpretativa particolarmente significativa: la deprivazione relativa, ovvero la percezione di uno scarto tra le proprie aspettative e le opportunità concretamente accessibili. È una condizione che trova un’espressione evidente nel rapporto tra giovani e lavoro.

In Italia è occupato appena il 47,6% dei 20-29enni, la percentuale più bassa dell’Unione europea. Anche il fenomeno dei Neet, i giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi formativi, continua a interessare il 13,3% della popolazione di riferimento, nonostante la quota si sia quasi dimezzata nell’ultimo decennio. L’ingresso tardivo nel mercato del lavoro, spesso accompagnato da condizioni contrattuali instabili, si ripercuote inevitabilmente sulle possibilità di emancipazione. I giovani italiani lasciano la casa dei genitori in media a 30,2 anni, quasi quattro anni dopo la media europea, mentre il 73% dei giovani adulti teme di non riuscire a permettersi un’abitazione adeguata. Per molti, la ricerca di prospettive migliori comporta anche la scelta di partire. Tra il 2019 e il 2024, il saldo migratorio degli italiani tra i 25 e i 34 anni verso l’estero è stato negativo per 161mila persone.

A questa dinamica si affianca quella delle migrazioni interne: tra il 2019 e il 2025 il Mezzogiorno ha perso 150mila giovani laureati. Il risultato è un progressivo allontanamento di quelle tappe che, per le generazioni precedenti, segnavano convenzionalmente l’ingresso nell’età adulta: un lavoro stabile, una casa, l’indipendenza economica e la possibilità di progettare una famiglia. Accanto alle difficoltà materiali, il disagio giovanile si sviluppa all’interno di un contesto sociale profondamente trasformato dalla presenza delle tecnologie digitali.

Gli adolescenti crescono in una dimensione di connessione permanente, nella quale il confronto con gli altri, l’esposizione pubblica e la ricerca di approvazione occupano uno spazio crescente. Secondo i dati raccolti, il 30,1% degli studenti trascorre oltre quattro ore al giorno tra chat e social network, mentre quasi uno su due dichiara di aver subito episodi di cyberbullismo nell’ultimo anno. Tra le ragioni più frequentemente indicate da chi viene deriso o escluso emergono l’abbigliamento e l’aspetto fisico, due elementi strettamente legati alla percezione di sé durante l’adolescenza. La difficoltà a trovare riconoscimento nelle relazioni si riflette anche nel rapporto con la scuola.

Soltanto il 64% dei quindicenni italiani dichiara di sentirsi parte della propria comunità scolastica, contro una media Ocse del 76%. Un dato particolarmente significativo, considerando il ruolo che l’ambiente educativo svolge nella costruzione dell’identità, della fiducia e delle competenze sociali. A rendere ancora più complesso questo scenario contribuiscono le esperienze di isolamento: uno studente su cinque riferisce di essersi chiuso in casa per un periodo, interrompendo la frequenza scolastica e i contatti sociali. Una GENERAZIONE arrabbiata o una GENERAZIONE disillusa? Nel dibattito pubblico, il disagio delle nuove generazioni viene spesso associato alla rabbia.

Eppure, osservando le emozioni dichiarate dai giovani, emerge un quadro più articolato, nel quale prevalgono soprattutto delusione e rassegnazione. Tra gli appartenenti alla GENERAZIONE Z, il 54% si definisce deluso o rassegnato, mentre soltanto il 13% dichiara di provare rabbia. Un dato che contrasta con quello dei Baby Boomer, tra i quali la percentuale di chi si riconosce in quest’ultima emozione raggiunge il 41%. La rabbia, dunque, non sembra essere il sentimento dominante. Quando emerge, tuttavia, non sempre trova spazi adeguati per essere riconosciuta, compresa ed espressa. Il 28% dei giovani dichiara di avere difficoltà a parlarne in famiglia, mentre il 58% degli italiani ritiene che la scuola non abbia fornito strumenti sufficienti per comprendere e comunicare le proprie emozioni.

Si tratta di un aspetto centrale anche dal punto di vista psicologico. La difficoltà a dare un nome a ciò che si prova può ostacolare la regolazione emotiva e rendere più complessa la gestione delle frustrazioni, soprattutto quando mancano relazioni di fiducia e occasioni di confronto. Tra gli studenti italiani di 15-19 anni, oltre quattro su dieci dichiarano di aver messo in atto almeno un comportamento violento nell’ultimo anno, prevalentemente zuffe e risse. Le esperienze di vittimizzazione rappresentano un ulteriore elemento da considerare: quasi sei ragazzi su dieci tra quelli che hanno agito violenza riferiscono di aver subito cyberbullismo. Le dinamiche di gruppo e i social network possono contribuire ad amplificare questi comportamenti. Quando un’aggressione viene filmata e condivisa online, la violenza assume anche una dimensione pubblica, trasformandosi in uno strumento di esposizione e ricerca di riconoscimento.

I dati sulla criminalità minorile restituiscono segnali che meritano attenzione, ma devono essere interpretati nel loro contesto. Nel 2025, mentre i delitti denunciati complessivamente in Italia sono diminuiti dell’1,8%, le segnalazioni relative a minorenni denunciati o arrestati hanno raggiunto quota 39.600, con un aumento del 34% rispetto al 2019. Nello stesso periodo, considerando un intervallo di cinque anni, i ragazzi segnalati per porto di armi o oggetti atti a offendere sono passati da 778 a 1.946. Anche la percezione collettiva contribuisce a definire il fenomeno. L’87% degli italiani considera preoccupante la diffusione delle baby gang, sebbene il 54% dichiari di sentirsi al sicuro nel proprio quartiere e il 45% ritenga che i media tendano a enfatizzare eccessivamente gli episodi di criminalità. Se le difficoltà economiche, l’incertezza e la fragilità delle relazioni possono alimentare il malessere, le ricerche individuano anche fattori capaci di contrastarlo.

Tra gli adolescenti che non mettono in atto comportamenti violenti risultano più frequenti la presenza di un sostegno affettivo da parte dei genitori e la soddisfazione per le proprie relazioni. Allo stesso modo, gli studenti che sviluppano un maggiore senso di appartenenza alla comunità scolastica mostrano anche un coinvolgimento più elevato nello studio. Famiglia e scuola rappresentano quindi due contesti fondamentali per favorire il benessere psicologico, sostenere la capacità di gestire le emozioni e prevenire situazioni di isolamento e conflitto. Ma ascoltare i giovani significa anche riconoscere il peso delle condizioni sociali ed economiche in cui crescono. L’educazione emotiva, il sostegno psicologico e la qualità delle relazioni sono risorse essenziali, che devono accompagnarsi a opportunità concrete di formazione, lavoro, autonomia e partecipazione.