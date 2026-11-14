Garante Privacy sanziona Meta per 805 milioni di euro

(Adnkronos) – Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Meta Platforms Ireland Limited per 805 milioni di euro. Attraverso l'app Facebook per dispositivi Android, la società ha avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani senza aver acquisito un consenso specifico e senza averli adeguatamente informati. Il provvedimento riguarda la funzione 'Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook', disponibile dal 2023, che durante la navigazione propone all'utente foto e video presi dalla galleria del telefono come spunti da pubblicare. L'istruttoria è partita a luglio 2025 da una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano e si è avvalsa di un'analisi tecnica svolta dall'Autorità.

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