(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Oggi, domenica 22 novembre, il Mondiale torna protagonista con il Gran Premio di Las Vegas – in diretta tv e streaming – terzultimo appuntamento della stagione. Si riparte con la Red Bull di Max Verstappen in pole position, davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Lando Norris. Nel prossimo appuntamento del Mondiale, la Formula 1 sarà di scena in Qatar il prossimo 29 novembre.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)