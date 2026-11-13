Eccellenza girone B. A Giarre il Niscemi capolista vuol tornare a fare la voce grossa in campionato

Ripartire dalla trasferta di Giarre per ridare nuovo slancio alla marcia del Niscemi in campionato. E’ quanto è chiamata a fare la squadra guidata dal tecnico Nicolò Terranova che domenica affronta, da capolista, la squadra di casa che, al momento, veleggia in una posizione di metà classifica con 10 punti.

La gara in programma allo stadio Regionale di Giarre (calcio di inizio alle 14,30) è tuttavia delicata, e non solo per il valore della squadra di casa, sempre insidiosa quando gioca tra le mura amiche, ma anche perché sarà importante capire come e in che misura la squadra gialloverde sarà in grado di reagire alla sconfitta patita contro il Messina.

Di certo, fin qui il Niscemi ha dimostrato di essere un gruppo coeso e sempre in grado di giocarsela contro chiunque, per cui la partita del “Regionale” sarà un test molto importante per i niscemesi che vogliono riscattare una sconfitta che, forse, avrebbe potuto o dovuto essere evitata. Il collettivo, al pari delle individualità come Carioca dos Santos (nella foto) saranno ancora una volta le frecce nell’arco di un Niscemi che è chiamato non solo ad una reazione ma anche a difendere il suo primato in classifica. Arbitrerà Giarre Calcio – Niscemi Gaetano Pecora di Agropoli, con guardalinee Francesco Casisa e Francesco Biondolillo entrambi di Palermo.