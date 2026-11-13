Eccellenza girone A. La capolista Sancataldese cerca il colpo grosso a Marineo contro l’insidioso San Giorgio Piana

E’ una trasferta parecchio insidiosa, quella che domenica 15 novembre la Sancataldese si ritrova ad affrontare domenica sul campo del San Giorgio Piana (ore 14,30). Archiviata la splendida vittoria casalinga contro la Vigor Borgetto, la squadra di Davide Boncore si ritrova a dover affrontare allo stadio “Biagio Conte” di Marineo una squadra che, quando gioca in casa, riesce a dare il meglio di sé.

In ogni caso, per la Sancataldese la 10ª giornata del campionato di Eccellenza è di un’importanza che considerare cruciale è poco. I verdeamaranto del presidente La Cagnina ci arrivano da capolista, e questo è già un primo dato che non può e non deve essere sottovalutato in alcun modo. La Sancataldese è oggi una realtà in crescita che, in corso d’opera, può solo migliorare il proprio rendimento in campionato. Ecco perché riuscire a fare risultato a Marineo diventa importante per Calabrese e compagni.

Mister Davide Boncore, come suo solito, ha preparato il match con la consueta meticolosità. Il tecnico ben conosce le capacità di squadre come il San Giorgio Piana di esaltarsi in casa propria contro squadre d’alta classifica. E allora nessuna distrazione e massima attenzione per una gara che la Sancataldese non può permettersi di perdere.

Arbitrerà San Giorgio Piana – Sancataldese Vincenzo Braschi di Trapani, con guardalinee Irene Di Florio di Palermo e Vincenzo D’Alberti di Marsala. Questa la classifica del girone A di Eccellenza: Marsala, Montelepre e Sancataldese 20, Alcamo 17, Castellammare e Misilmeri 16, Kamarat e San Giorgio Piana 14, Akragas e Partinicaudace 13, San Vito Lo Capo 10, Lascari 8, Sciacca e Bagheria 7, Parmonval 4, Borgetto 0.