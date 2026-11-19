Due cavalli trovati in stato di grave deperimento all’interno di un fondo rurale a Vizzini, nel Catanese, e una ventottenne del posto denunciata per maltrattamento di animali. È l’esito di un controllo effettuato dai carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi di Ragusa Ibla in contrada Guzza. L’intervento dei veterinari dell’Asp di Catania ha confermato le critiche condizioni di salute degli equidi, che sono stati subito microchippati e registrati nella Banca dati nazionale. I militari hanno quindi proceduto al sequestro preventivo dei due cavalli e denunciato a piede libero la donna, responsabile della loro custodia. Poiché il quadro clinico particolarmente compromesso degli animali ne impediva il trasporto, gli esemplari sono stati affidati in custodia giudiziaria alla stessa ventottenne, che dovrà però attenersi alle rigide prescrizioni imposte dal servizio veterinario per garantire loro le cure e l’alimentazione necessarie. (ITALPRESS)