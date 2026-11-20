A circa due mesi dalla controffensiva per riconquistare la costa che si affaccia su Bab el-Mandeb, le forze sostenute dall’Arabia Saudita si sono ritirate dall’aeroporto di Dhubab, dall’area dello stretto di Bab el-Mandeb e da ampie zone della costa occidentale dello Yemen, annunciando che la loro priorità è ora la difesa di Aden e dei governatorati vicini.

La Reuters ha descritto il ritiro come una grave battuta d’arresto per la campagna militare saudita.

Nel frattempo, nella capitale saudita Riad continua a risuonare il fragore delle esplosioni provocate dai missili e dai droni degli Houthi.

Giovedì mattina l’esercito saudita ha dichiarato di aver affrontato una minaccia missilistica houthi e che la caduta di detriti ha causato danni materiali preliminari.

Gli sviluppi rivelano che la campagna non è riuscita a invertire le conquiste houthi sulla costa, mentre sono proseguiti gli attacchi contro il Regno e le minacce alla navigazione nel Mar Rosso.

La guerra non ha bisogno di affondare una nuova nave per far salire il costo del commercio: basta che la data di consegna diventi incerta, che un’azienda sia costretta a finanziare scorte aggiuntive o che un investitore rinvii il proprio progetto a causa delle perturbazioni lungo la rotta di approvvigionamento. È così che la perdita di posizioni costiere in Yemen si trasforma in un fattore che incide sulle decisioni delle compagnie di navigazione e degli importatori, anche tra un’ondata di escalation e l’altra.

“Alba dello Yemen” si conclude sulla costa con la difesa di Aden

Il 5 ottobre il presidente del Consiglio direttivo presidenziale, Rashad al-Alimi, che risiede a Riad, ha annunciato l’avvio dell’operazione “Alba dello Yemen”, indicando tra i suoi obiettivi il ripristino delle istituzioni statali e la liberazione di Sanaa. All’epoca le forze sostenute da Riad riconquistarono villaggi e posizioni limitate, ma non riuscirono a riprendere Mokha né a cacciare gli Houthi dall’intera area. Il 15 novembre, secondo la Reuters, l’annuncio del ritiro dal fronte di Bab el-Mandeb ha segnato la fine dell’offensiva costiera, mentre l’avanzata houthi ha accresciuto la pressione su Aden, sede del governo riconosciuto a livello internazionale.

Questo fallimento è stato preceduto da un cambiamento nella struttura della coalizione, dopo il ritiro delle forze emiratine all’inizio dell’anno e il passaggio della supervisione militare all’Arabia Saudita. La Reuters ha riferito, citando funzionari e fonti occidentali, regionali e yemenite, che lo sfondamento houthi sulla costa a settembre è avvenuto in un contesto di divisioni tra le fazioni a loro contrarie, di assetti di comando sauditi non ancora collaudati, di un supporto aereo limitato e di una valutazione errata dei preparativi del gruppo.

Neil Quilliam, ricercatore presso il centro studi Chatham House, ha descritto lo sfondamento di settembre come un evidente fallimento dell’intelligence saudita, mentre l’analista yemenita Farea al-Muslimi ha ritenuto che l’avanzata houthi abbia colto di sorpresa Riad e che il ritiro di novembre abbia dimostrato l’incapacità della controffensiva di ribaltare l’esito di quello sfondamento.

Il giorno dopo l’annuncio del ritiro, il capo di Stato maggiore generale saudita, il generale Fayyad al-Ruwaili, è stato incaricato di guidare le forze congiunte, oltre al suo incarico attuale, e il precedente comandante, Fahd al-Salman, è stato rimosso.

Due diplomatici occidentali che hanno parlato con la Reuters hanno collegato direttamente il cambiamento agli sviluppi sul campo e all’avanzata degli Houthi. La tempistica della decisione solleva interrogativi sul livello di responsabilità per la campagna: la sostituzione del comandante affronta un aspetto della gestione delle operazioni e offre un capro espiatorio, mentre le cause del fallimento si estendono agli assetti di comando e alle scelte di Riad nella gestione della sua alleanza yemenita dopo l’uscita degli Emirati.

Il dossier dei leader del Consiglio di transizione torna alla ribalta

Il 18 novembre Niku Jafarnia, ricercatrice di Human Rights Watch che si occupa di Yemen e Bahrein, ha dichiarato che l’organizzazione ha ricevuto segnalazioni secondo cui le autorità saudite impediscono a diversi leader del Consiglio di transizione meridionale di lasciare il Regno da quando si sono recati a Riad nel gennaio 2026, e ha esortato le autorità a fornire dettagli sulla loro libertà di movimento. In un post separato, Joey Shea, ricercatrice senior dell’organizzazione che si occupa dell’Arabia Saudita, ha invitato le autorità a indagare su tali segnalazioni.

La testimonianza in materia di diritti umani assume rilevanza politica con il ritorno di formazioni legate al Consiglio alla partecipazione alla difesa di Aden. Mentre l’arretramento militare accresce il bisogno di Riad di coordinarsi con le forze meridionali presenti sul terreno, la libertà di diversi leader del Consiglio di lasciare il Regno resta oggetto di interrogativi.

Ciò ripropone la questione dell’impatto degli accordi di gennaio sulla coesione del fronte anti-houthi quando questo è sottoposto a pressione militare.

All’interno dell’Arabia Saudita, l’incidente di Riad all’alba del 19 novembre illustra i limiti di quanto la campagna sia riuscita a ottenere nel fermare gli attacchi: la coalizione ha dichiarato che sono caduti detriti causando danni materiali, la cui entità era ancora in fase di valutazione al momento della pubblicazione della notizia, mentre alcuni attivisti hanno diffuso immagini di incendi ed esplosioni in aeroporti e in diverse località.

L’incidente è avvenuto dopo precedenti attacchi che avevano colpito aeroporti, porti e impianti petroliferi sauditi. Allo stesso tempo, la Reuters ha riferito, citando funzionari occidentali informati da Riad sui propri piani, che l’Arabia Saudita si sta preparando alla possibilità che la campagna prosegua fino al 2027, prolungando così i rischi a cui sono esposte le compagnie di trasporto e del settore energetico.

Come si trasferisce il costo della guerra al commercio?

Il 17 settembre l’UNCTAD ha avvertito che le perturbazioni delle rotte marittime si ripercuotono rapidamente sulle tariffe di trasporto e di assicurazione e sui prezzi di cibo ed energia, e che il ripetersi di tali perturbazioni può consolidare l’aumento dei costi e indebolire la competitività e gli investimenti.

A ottobre, l’Alta rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Kaja Kallas, ha dichiarato che alcune navi mercantili sono in attesa di scorta per attraversare Bab el-Mandeb a causa della carenza di fregate disponibili per la missione “Aspides”. La capacità delle aziende di utilizzare la rotta resta legata alle loro aspettative sulla sicurezza e sulla regolarità del transito, anche con il proseguimento della scorta navale.

L’avanzata houthi sulla costa accresce la capacità del gruppo di mettere a rischio la navigazione. L’entità del controllo sul traffico navale all’interno dello stretto, invece, si misura in base a ciò che accade in mare, compresa la regolarità dei transiti e le decisioni delle compagnie di navigazione sulle rotte.

Quando le aziende temono il ripetersi delle interruzioni, possono scegliere una rotta più lunga o aumentare le proprie scorte di riserva, sostenendo così costi aggiuntivi per carburante e finanziamenti. Questo effetto può persistere anche dopo la diminuzione degli attacchi, perché le aziende hanno bisogno di tempo per valutare la stabilità del miglioramento e riorganizzare i propri contratti.

Lo stesso Yemen è tra le economie più esposte a questo costo. A maggio la Banca Mondiale ha avvertito che l’aumento dei prezzi globali e dei costi di trasporto, insieme alle perturbazioni delle forniture, esercita pressione sulle importazioni essenziali in un Paese che già soffre di una contrazione economica. Per le famiglie, l’effetto dei rischi marittimi può manifestarsi in un aumento del costo dei beni importati o in ritardi nel loro arrivo, oltre che nelle pressioni sul tasso di cambio e nel calo del potere d’acquisto.

Per questo l’esito di Bab el-Mandeb va oltre la perdita di posizioni sulla costa: le forze sostenute da Riad sono passate alla difesa di Aden, si sono rinnovate le minacce missilistiche contro la capitale saudita e le navi mercantili devono fare i conti con un vuoto di protezione.

Anche se lo stretto dovesse restare aperto, il ripetersi del pericolo ne rende l’utilizzo più costoso e meno prevedibile, trasferendo parte del conto della guerra a economie, aziende e famiglie lontane dai suoi fronti.

Inoltre, la perdita di fiducia del mondo nella capacità dell’Arabia Saudita e dell’autorità a essa fedele in Yemen di proteggere le vie d’acqua spinge numerosi Paesi e aziende a trattare con gli Houthi per facilitare il passaggio di navi e merci.