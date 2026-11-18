ROMA (ITALPRESS) – “Nelle ultime settimane abbiamo assistito a

episodi che non si sono limitati a condizionare le azioni e i

comportamenti di migliaia di persone, hanno inciso sulle

percezioni, sui timori di una intera società e orientato il

dibattito pubblico e politico. Gli allarmi bomba hanno fatto leva

sulla paura del terrorismo che richiama a stagioni che il nostro

Paese ha vissuto e mai dimenticato; non c’era nessuna bomba ma è

bastata una mail a creare il caos, questa è una delle forme della

guerra cognitiva”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto,

nel corso dell’informativa urgente alla Camera. L’obiettivo della guerra ibrida è “dividere le società, minare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni, influenzare le opinioni pubbliche. Nei suoi strumenti” ci sono “campagne di disinformazione mirate a condizionare le percezioni di cittadini e istituzioni. L’IA è uno degli acceleratori di questa minaccia perchè rende sempre più difficile distinguere una informazione autentica da una costruita ad arte”, aggiunge Crosetto, secondo cui “oggi siamo entrati in una fase più evoluta e pervasiva di cui dobbiamo essere pienamente consapevoli. Non si tratta solo di generare timori e paure, la guerra cognitiva è l’azione di chi cerca di condizionare il pensiero e comportamenti di un singolo, un gruppo, un’intera popolazione. Suggerisce cosa pensare e condiziona i nostri comportamenti e fa in modo che quelle idee ci sembrano nate da noi”.

Per il ministro “gli strumenti che stiamo costruendo nascono

innanzitutto contro la minaccia cibernetica e ibrida, ma la sfida

su cui dobbiamo attrezzarci è quella cognitiva, per farlo dobbiamo cambiare postura. Inseguiamo le minacce mentre dovremo

anticiparle, se ci limitiamo a difenderci abbiamo già perso, le

minacce vanno prevenute e non combattute quando sono già

arrivate”. “Nelle scelte di investimento – avverte – c’è un equilibrio da preservare, ai domini terrestre, marittimo, spaziale e aereo, si sono affiancate il cyber, la dimensione cognitiva e subacquea, ma non li hanno sostituiti. Le minacce tradizionali non sono venute meno, la distinzione tra difesa dalla guerra ibrida e difesa convenzionale non regge, l’Ucraina lo dimostra. La guerra è una sola e dobbiamo essere attrezzati a combatterla tutta”.

Parlando delle risorse disponibili, Crosetto afferma che “si è detto molto, fino a sostenere che la Difesa abbia ridotto gli investimenti in questo campo, ma i dati dicono il contrario. Le risorse programmate per difenderci dalle minacce ibride valgono 126 milioni nel 2019, nel 2025 sono state 557 milioni. Per il triennio 2026-28 programmiamo quasi 2 miliardi, circa il 40% in più del triennio precedente; nei prossimi anni sono destinate a questo settore oltre 6 miliardi, 7 se consideriamo anche la parte dedicata esclusivamente allo sviluppo di tecnologie”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).