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Tantissimi hanno voluto rendere omaggio a Corrado Augias nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente. Già prima dell'apertura, ieri mattina alle 10, c'era una lunga fila di persone per l'ultimo saluto al giornalista e scrittore, morto all’età di 91 anni, e alle 18, orario previsto per la chiusura, c’erano ancora centinaia di persone in coda (VIDEO). Tra chi attendeva di poter entrare, una signora che ha ricordato Augias come "una persona eccezionale" che "con i suoi discorsi dava sempre da pensare", chi lo ha definito "un intellettuale libero, che va omaggiato in questo momento di buio e di silenzio intellettuale" e una ragazza che ha parlato di lui come di "un grandissimo personaggio nel mondo del giornalismo e della comunicazione da cui noi giovani dovremmo prendere esempio per il futuro". Alla chiusura della camera ardente, la figlia Natalia ha voluto dedicare un pensiero proprio alle persone, almeno diecimila, che hanno reso omaggio a suo padre Corrado: "Il fatto di aver visto tutta questa partecipazione, tutte queste persone così affettuose, che hanno parlato di mio padre come di una persona importante nella loro vita, quasi come una persona di famiglia, mi ha colpito moltissimo ed è un grandissimo aiuto per noi perché il dolore è immenso e ci aiuta sapere che tanti gli hanno voluto bene" (VIDEO). In mattinata l'arrivo del feretro al Campidoglio è stato accolto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che poi ha dichiarato: "Sarà un mondo un po' più povero senza quel suo sguardo intelligente, colto, laico e al tempo stesso sempre rispettoso" (VIDEO). Insieme a lui la famiglia del giornalista: la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia insieme a suo marito, il giornalista Piero Suber, e i tre nipoti. Nel pomeriggio anche il ministro della cultura Alessandro Giuli ha reso omaggio al giornalista. "È un giorno triste. La cultura italiana, ma direi la cultura internazionale, la cultura in generale, ha perso un importantissimo punto di riferimento. Al tempo stesso abbiamo il dovere di trattenere la lezione di mite, autorevole, appassionata intelligenza che Corrado Augias ha trasmesso a tutti noi", ha dichiarato (VIDEO). Tra gli altri nel corso della giornata hanno reso omaggio ad Augias l'ex sindaco di Roma Walter Veltroni, i senatori Dario Franceschini e Pier Ferdinando Casini, il giornalista ed ex sottosegretario del Consiglio Gianni Letta e l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema. In Campidoglio anche l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, accompagnato dalla consigliera di amministrazione Simona Agnes e dal direttore della Comunicazione di Viale Mazzini, Fabrizio Casinelli, e i consiglieri d’amministrazione Rai Roberto Natale e Federica Frangi. Presenti anche l'editore di La7 Urbano Cairo, il direttore di La7 Andrea Salerno e i giornalisti Sigfrido Ranucci, Alberto Matano, Massimo Giannini, Filippo Ceccarelli e Riccardo Iacona.

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