(Adnkronos) – L'Agenzia Spaziale Italiana e Thales Alenia Space hanno firmato un contratto per la realizzazione del satellite radar SAR-L. L'accordo è stato sottoscritto dal direttore generale dell'ASI Luca Vincenzo Maria Salamone e dall'amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia Giampiero Di Paolo, alla presenza del commissario dell'ente spaziale ambasciatore Mario Cospito e del vicepresidente Osservazione e Navigazione dell'azienda Enrico Zampolini Faustini. Il programma affida a Thales Alenia Space la responsabilità complessiva per la costruzione della piattaforma satellitare e dello strumento radar ad apertura sintetica operante in banda L, una frequenza particolarmente efficace nel penetrare la copertura vegetale per raccogliere dati accurati sulla morfologia e sulle deformazioni del terreno. Le rilevazioni ottenute verranno impiegate per il monitoraggio dei rischi geologici, delle condizioni ambientali e della sicurezza del territorio, fornendo un supporto operativo alle attività di protezione civile con una focalizzazione specifica sull'area euro-mediterranea. Sul piano tecnico e infrastrutturale, il nuovo satellite garantirà continuità ai flussi di dati in banda L finora assicurati dai satelliti argentini SAOCOM e andrà a integrarsi con le costellazioni già operative come l'italiana COSMO-SkyMed e il programma europeo Copernicus, ampliando lo spettro di frequenze disponibili per l'analisi terrestre. Commentando l'avvio del programma e le sue ricadute operative, il commissario dell'Agenzia Spaziale Italiana Mario Cospito ha dichiarato: “L’Italia ha una competenza e una esperienza riconosciuta a livello globale nel settore dell’osservazione della Terra. La firma di oggi avvia le attività industriali che permetteranno di consolidare il ruolo e l’offerta di ASI in un settore sempre più determinante per lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente. La realizzazione della prossima missione SAR in banda L doterà l’Italia, grazie all’ASI, di una capacità di osservazione completa e all’avanguardia con un’offerta senza eguali a tutto campo. Le ricadute non saranno solo in favore della ricerca e della scienza ma a beneficio di tutti i cittadini grazie alle relative applicazioni pratiche che ne deriveranno”.

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