(Adnkronos) – “Oggi abbiamo discusso dell'interconnessione tra il mondo subacqueo, quello della superficie marina e il mondo spaziale. Si tratta di un collegamento importante sul piano strategico e tecnologico. Leonardo è molto attiva nel settore spaziale, dall'osservazione della Terra al monitoraggio, fino alla connettività tra questi diversi domini". Lo ha detto Massimo Comparini, managing director della Divisione Spazio di Leonardo, intervenendo al 4° Forum Space&Blue, dal titolo “Valore e nuovi scenari per l'Italia”, svoltosi a Roma presso il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Il Forum è stato anche l'occasione per commentare il primo Rapporto nazionale che misura il peso economico di questi due comparti per l'Italia, considerati singolarmente e soprattutto nelle sinergie che possono generare – ha aggiunto – Dal punto di vista tecnologico, sappiamo quanto siano importanti i dati e l'interconnessione. Dobbiamo comprendere l'ambiente in cui operiamo per proteggere le infrastrutture sottomarine, spaziali e di superficie. In questo processo sono fondamentali tecnologie come l'intelligenza artificiale e la robotica, insieme alla capacità di costruire gemelli digitali dei diversi contesti, strumenti che ci consentono di comprendere meglio che cosa sta accadendo e monitorare l'evoluzione degli scenari”.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)