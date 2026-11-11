Cina, completate le verifiche su mille km di fibra ottica di nuova generazione

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha completato una verifica della trasmissione via fibra ottica a nucleo cavo su una distanza di 1.000 chilometri, segnando un nuovo passo avanti nelle tecnologie chiave per le reti di comunicazione di prossima generazione.

La verifica, condotta congiuntamente da China Telecom, Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) e ZTE su un collegamento in fibra ottica di 1.007,48 chilometri, ha consentito di ottenere una trasmissione simultanea bidirezionale del segnale a 64 Tb al secondo in ciascuna direzione, equivalente a supportare il caricamento e il download di 160 film in risoluzione 4K al secondo, secondo quanto riferito da China Telecom il 4 novembre.

La stragrande maggioranza delle fibre ottiche di uso comune è costituita da fibre a nucleo solido, nelle quali i segnali viaggiano attraverso un nucleo di vetro di quarzo a 200.000 chilometri al secondo, mentre le fibre a nucleo cavo trasportano i segnali principalmente attraverso canali d’aria a una velocità prossima ai 300.000 chilometri al secondo.

Questo riduce i tempi di trasmissione e la latenza. Secondo i tecnici che hanno condotto i test, un segnale impiega appena 3,43 millisecondi per percorrere il collegamento di 1.000 chilometri in una sola direzione.

Secondo i tecnici, la tecnologia raddoppia la capacità di trasmissione e ne estende la distanza del 60% rispetto alle fibre a nucleo solido attualmente disponibili con le migliori prestazioni.

L’esperimento ha confermato che la fibra a nucleo cavo può garantire trasmissioni a lunga distanza, ad alta capacità e a bassa latenza utilizzando le apparecchiature di trasmissione esistenti, fornendo una riserva tecnologica fondamentale per le reti di potenza di calcolo, ha dichiarato Huo Xiaoli, massimo esperto di informazioni e comunicazioni di prossima generazione presso China Telecom.

L’utilizzo delle fibre a nucleo cavo può migliorare l’efficienza di calcolo e ridurre i costi di investimento per le GPU o i chip di memoria nei centri dati per l’intelligenza artificiale, che richiedono connessioni ottiche e trasmissioni ad alta velocità e bassa latenza.

Questa tecnologia aumenterà inoltre la velocità di trasmissione dei dati e la larghezza di banda tra i centri dati, contribuendo all’addestramento e all’inferenza dell’intelligenza artificiale.

Secondo quanto riportato, questa tecnologia a fibra ottica a nucleo cavo è stata applicata a una linea commerciale che collega Shenzhen e Hong Kong, nella Cina meridionale.

Oltre dieci progetti commerciali e pilota basati sulla fibra ottica a nucleo cavo sono stati inoltre realizzati in Asia, in Europa e in altre regioni.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua – immagine d’archivio