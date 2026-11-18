Venerdì 20 novembre alle 18, in via Aci 18, la Cooperativa Sociale Etnos presenta Opportunity Academy e Opportunity Discography. L’incontro è rivolto in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie.A volte basta entrare in uno studio, provare a parlare al microfono o registrare una canzone per scoprire qualcosa di sé che fino a quel momento non aveva avuto modo di emergere. Da questa possibilità prende forma Opportunity Academy, un’accademia che vuole dare a ciascuno, qualunque siano le sue abilità, l’occasione di fare un’esperienza nuova. Anche una sola volta, per il piacere di provare.

E, se nasce una passione, per capire come coltivarla.La Cooperativa Sociale ETNOS invita genitori, familiari e persone con disabilità a un incontro di presentazione e confronto venerdì 20 novembre 2026, alle ore 18, in via Aci 18 a Caltanissetta. Sarà l’occasione per conoscere i percorsi formativi, le modalità di partecipazione e di iscrizione, i costi e Opportunity Discography, il nuovo progetto discografico. Le famiglie potranno fare domande e capire come si svolgono le attività e quali esperienze si potranno provare.Interverranno Fabio Ruvolo, presidente della Cooperativa Sociale ETNOS, Carlo Rizioli, autore, produttore e manager discografico, e Donatello Sciollintano, fondatore di DS Event, DJ e organizzatore di eventi. Il contributo tecnico si affiancherà a quello delle psicologhe Karin Giammusso, Federica Falzone e Chiara Ferrara di Fare Centro, Studio di Psicologia e Terapie Cognitivo-Comportamentali, che approfondiranno il valore di queste esperienze per l’espressione di sé, la fiducia nelle proprie capacità e la partecipazione.L’invito alle famiglie è quello di venire insieme, portare le proprie domande e lasciarsi incuriosire. Per scoprire se qualcosa ci appassiona, serve prima di tutto avere la possibilità di provarla.