L’assessorato della Pesca mediterranea della Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso per il riconoscimento degli indennizzi alle imprese della pesca e agli equipaggi delle imbarcazioni per le conseguenze economiche degli eventi meteorologici estremi dell’inverno scorso. I contributi, finanziati con 10,8 milioni di risorse del Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura per l’esercizio finanziario 2026, servono a compensare gli effetti del violento maltempo che aveva impedito alle imbarcazioni di svolgere la propria attività con gravi conseguenze per il reddito del comparto.

«Avviamo una misura concreta per sostenere i nostri pescatori attraverso un intervento importante che copre tutte le marinerie della Sicilia – dichiara l’assessore Luca Sammartino –. Un sostegno assicurato a tutte le aziende e a tutti i lavoratori colpiti dai cicloni invernali, che hanno impedito di uscire in mare, e che si affianca alle altre iniziative, già attivate, per il ristoro dei danni e per il rincaro dei carburanti, e a quelle che, a brevissimo, sosterranno quei segmenti che hanno subito, nel corso dell’anno, altre problematiche legate al mancato reddito. Un ulteriore impegno mantenuto, grazie allo sforzo puntuale del dipartimento della Pesca mediterranea e al sostegno assicurato dal governo Schifani e dal parlamento regionale, per aiutare un comparto fondamentale a ripartire, salvaguardando il reddito e valorizzando il lavoro delle migliaia di pescatori che rappresentano un pezzo fondamentale della nostra economia e della nostra identità culturale».

Alle imprese viene riconosciuto un indennizzo giornaliero, calcolato secondo parametri prestabiliti in funzione della stazza di ogni imbarcazione, per il periodo compreso tra il 19 gennaio (ciclone “Harry”) e il 18 febbraio (ciclone “Oriana”) di quest’anno. Al personale marittimo verrà riconosciuta un’indennità giornaliera, secondo l’importo di 30 euro previsto a livello nazionale, per compensare i minori guadagni nello stesso periodo.

Le istanze potranno essere presentate dal 25 novembre al 2 dicembre esclusivamente tramite il portale raggiungibile all’indirizzo dpm-sicilia.it. L’apertura della pagina dedicata alla misura sarà comunicata nella sezione del dipartimento della Pesca mediterranea sul portale della Regione Siciliana.

Il decreto di approvazione, l’avviso e la modulistica sono disponibili a questo indirizzo.