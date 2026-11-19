“L’area di crisi e le infrastrutture, nel territorio di Gela e in quelli delle zone vicine, non sono temi che possono essere sottovalutati. Il tavolo attivato dall’amministrazione comunale di Gela va ripreso. Serve continuità”. Lo dice il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario, che più volte ha insistito su una cabina di regia permanente. “Non dimentichiamo che i fondi dell’area di crisi, salvo una minima parte, non sono stati ancora spesi per gli investimenti – continua – poi, vanno monitorati iter come quello per il porto rifugio, infrastruttura essenziale. Allo stesso modo, non bisogna trascurare ogni iniziativa per dare impulso ai lotti locali dell’autostrada Gela-Siracusa e per adeguare la statale Gela-Catania. Sono tutti temi sui quali, come Ugl, da anni insistiamo. Le infrastrutture, le strade, la portualità e l’intermodalità dicono tanto del futuro di un territorio come quello dell’area sud della provincia di Caltanissetta che non può arrendersi all’isolamento né può fare affidamento solo sull’industria, che ormai da anni ha affrontato un processo di netta riconversione”. Alario ribadisce, infine, che “il tavolo istituzionale deve essere periodico e costante, senza interruzioni che rischiano di renderlo inutile”.