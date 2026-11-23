Si è concluso ufficialmente domenica 22 novembre 2026, con la sessione finale in presenza e il test conclusivo presso la sede del Comitato di Caltanissetta in Via Xiboli 345, il Corso Informativo di Base per Delegati Tecnici Area Sociale (DTAS), diretto dal Trainer CRI dell’Area Sociale Michele Calogero Ginevra. Il percorso formativo, della durata complessiva di 14 ore, si è sviluppato secondo un calendario articolato in modalità mista tra on line e presenza;

A guidare i discenti lungo le diverse aree tematiche è stato un corpo docenti multidisciplinare composto da Nicolò Piave Formatore Nazionale CRI e project specialis, l’arch. Sebastiano Vullo Formatore Nazionale Attività Sociali, la psicologa Giusy Saporito e l’assistente sociale e trainer Laura Maria Adelaide Rizzari.

Dalle lezioni teoriche ai laboratori esperienziali di fiducia, leadership e problem solving

La mattinata conclusiva in sede ha tradotto i contenuti teorici — come la distinzione operativa tra problem solving (analisi delle criticità e generazione di alternative) e decision making (scelta e attuazione della soluzione), illustrata in aula — in mirate esercitazioni esperienziali sul campo:

Fiducia reciproca e supporto (Trust Fall): Nelle dinamiche a coppie, i corsisti si sono cimentati nell’esercizio della caduta all’indietro a braccia conserte tra le braccia del compagno. Questa prova pratica permette di sperimentare fisicamente l’affidamento all’altro, la gestione dell’incertezza e la responsabilità del sostegno, elementi essenziali per chi coordina squadre di volontari in contesti sociali delicati.

Coordinamento, precisione e leadership condivisa: Attraverso il laboratorio svolto a terra con una fune, i partecipanti hanno collaborato per tendere e sagomare sul pavimento una figura geometrica precisa, per poi confrontarsi in piedi attorno al perimetro realizzato e celebrare il risultato raggiunto con un momento di foto di gruppo. L’attività ha messo alla prova l’ascolto attivo, la comunicazione chiara e la capacità di allineare le azioni individuali verso un obiettivo comune. Coesione e gestione delle relazioni in cerchio: Nella sala grande, disposti in cerchio sotto la guida delle formatrici, i volontari hanno infine affrontato simulazioni relazionali mirate a rafforzare lo spirito di squadra e a valorizzare le attitudini dei singoli collaboratori.

A margine della giornata conclusiva, il Direttore del Corso, Michele Calogero Ginevra (Trainer CRI Area Sociale), ha commentato:

“Chiudiamo oggi un percorso intenso e altamente formativo, che ha visto i partecipanti mettersi in gioco con grande entusiasmo sia durante le sessioni teoriche online sia nelle esercitazioni pratiche in presenza. Il ruolo del Delegato Tecnico dell’Area Inclusione Sociale richiede oggi una visione sempre più strutturata: non basta la buona volontà, servono metodo, capacità di analisi dei bisogni e competenza nella progettazione. Ringrazio i docenti per l’altissimo contributo professionale offerto e tutti i corsisti per la maturità dimostrata; da domani il territorio potrà contare su figure ancora più preparate a fare rete e a coordinare i servizi a tutela dei più vulnerabili.”

Sulla stessa linea il Presidente del Comitato CRI di Caltanissetta, Santina Sonia Bognanni:

“Investire nella formazione dei nostri quadri tecnici significa investire direttamente sulla qualità delle risposte che la Croce Rossa offre ogni giorno alla comunità nissena. L’Area Sociale rappresenta uno dei pilastri fondamentali della nostra azione umanitaria e avere volontari formati per pianificare interventi mirati, dialogare con le istituzioni e gestire con empatia ed efficacia i gruppi di lavoro è per noi motivo di grande orgoglio. Auguro ai partecipanti di mettere subito a frutto quanto appreso, portando valore aggiunto all’interno del Comitato e sul territorio.”

Hanno preso parte al percorso formativo i volontari Concetta Grazia Flavia Andaloro, Antonio Rosario Bellanca, Santina Sonia Bognanni, Paolo Bonifacio, Salvatore Maria Buccoleri, Daniela Castro, Virginia Maria Rita Cipolla, Sandra Crapanzano, Anna Maria Rita Crucilla’, Sebastiana Filippa Cummaudo, Giulia Carmela Dimauro, Salvatore Favata, Giuseppe Oreste Fiorenza, Sylvia Genduso, Susanna Gruttadauria, Antonietta Lovalente, Calogero Milia, Valentina Miraglia, Denise Pia Mistretta, Mario Mistretta, Angelo Montoro, Michele Pace, Daniele Giuseppe Pastorello, Salvatore Romano, Monica Saletta, Marguerite Scarpinata, Caterina Strazzeri e Gaetana Tantillo.

Il corso nasce per fornire ai Delegati Tecnici e ai Referenti di settore gli strumenti organizzativi, gestionali e progettuali necessari a espletare il mandato conferito dal Presidente di Comitato con piena consapevolezza normativa e strategica: Leadership e gestione dei gruppi: sviluppare stili comunicativi efficaci e una leadership positiva per motivare i volontari, valorizzarne le attitudini e rappresentare l’Associazione nei contesti istituzionali.

Rete dei servizi e Terzo Settore: conoscere la riforma del Terzo Settore, l’organizzazione interna della Croce Rossa per Obiettivi Strategici e le buone prassi di interlocuzione con gli enti locali e i servizi socio-sanitari territoriali. Progettazione e monitoraggio: trasformare le idee in azioni concrete a tutela dei più vulnerabili, padroneggiando l’analisi dei bisogni, l’avvicinamento ai bandi di finanziamento, la valutazione dell’impatto e la rendicontazione. Con la chiusura di questo percorso formativo, il Comitato CRI di Caltanissetta rafforza ulteriormente la propria capacità di lettura delle fragilità sociali locali, consolidando il proprio ruolo di interlocutore autorevole all’interno della rete di solidarietà del territorio.