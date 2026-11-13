Calcio Femminile. Tre ragazze dell’Easy Sport convocate nella Rappresentativa Regionale Under 21

Tre ragazze dell’Easy Sport Caltanissetta sono state convocate in Rappresentativa. Si tratta di una gran bella soddisfazione per la Easy Sport ASD di Caltanissetta, che festeggia la prima convocazione di tre proprie calciatrici nella Rappresentativa Regionale Femminile Under 21 della Sicilia. Con il Comunicato Ufficiale n. 26 del 13 novembre 2026, la FIGC – Lega Nazionale Dilettanti Sicilia ha ufficializzato i nominativi delle atlete selezionate per uno stage in preparazione al prestigioso Torneo delle Regioni.

Tra le convocate figurano tre ragazze della società nissena:

Giulia Romano, classe 2011;

Paola Chiara Mangione, classe 2011;

Gaia Vassallo, classe 2008.

Le tre calciatrici prenderanno parte al raduno selettivo in programma mercoledì 18 novembre 2026, presso il Campo Comunale di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania, con ritrovo fissato alle ore 15:00. Si tratta di un primo importante riconoscimento per il progetto di calcio femminile della Easy Sport, una realtà che sta investendo nella crescita delle giovani atlete, offrendo loro opportunità di formazione, confronto e partecipazione ai campionati federali.

La convocazione rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera società, ma anche uno stimolo a proseguire il lavoro intrapreso, nella consapevolezza che i risultati sportivi si costruiscono attraverso impegno, continuità, sacrificio e attenzione alla crescita personale delle ragazze. Per la Easy Sport, infatti, il calcio femminile non rappresenta soltanto un’attività agonistica, ma anche uno strumento educativo e sociale attraverso il quale promuovere valori, pari opportunità e partecipazione. La società si congratula con Giulia, Paola Chiara e Gaia, augurando loro di vivere questa prima esperienza in Rappresentativa con entusiasmo, serenità e determinazione. Un ringraziamento va anche allo staff tecnico e a tutte le persone che quotidianamente contribuiscono alla crescita del settore femminile della Easy Sport.