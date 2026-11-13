Basket. L’Invicta 93Cento sfida la vice capolista Cefalù al “PalaCannizzaro” per ritrovare la strada della vittoria

Impegno casalingo severo per l’Invicta 93Cento che domenica alle 18,30 affronta in casa al Pala Cannizzaro il Cefalù Basket Academy. Un match che vedrà il quintetto nisseno di coach Falletta e del presidente Lillo Terrana sfidare la seconda forza del campionato. I palermitani si presentano infatti a Caltanissetta forti di una classifica che li vede secondi con 8 punti contro i 2 dei padroni di casa.

Chiaramente il match di domenica costituisce un test importante per una squadra come l’Invicta 93Cento che ha potenzialità e carattere, ma che ha bisogno di crescere anche attraverso incontro come quello in programma al “Pala Cannizzaro”. Nell’occasione, il quintetto nisseno cercherà di riscattare qualche sconfitta evitabile, ma anche di dimostrare di essere sulla strada giusta a proposito di quel percorso di crescita che costituisce l’obiettivo primario della società.

Nell’occasione, l’Invicta 93Cento potrà contare sulla verve realizzativa di Francesco Richiusa, ma anche sull’esperienza di Lombardo e sulla qualità di Vento e Vultaggio per provare a far girare dalla sua parte una partita che si prevede molto dura e spigolosa. Questo, infine, il roster dell’Invicta 93Cento: Francesco Richiusa, Daniele Richiusa, Mula, Lombardo, La Malfa, Vultaggio, Vento, Raia, Romano, Nicosia, Spanò. Coach: Falletta.