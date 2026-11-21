(Adnkronos) – Le Regioni chiedono più assistenti sanitari di quanti l’università possa formarne, eppure i corsi di laurea raccolgono appena 178 domande per 502 posti in 15 sedi. La Commissione di albo nazionale degli assistenti sanitari e Asnas, Associazione nazionale assistenti sanitari, portano questi dati all’attenzione delle istituzioni in occasione della Giornata della professione, che si celebra oggi. Il rapporto annuale sulle professioni sanitarie curato da Angelo Mastrillo, docente dell’Università di Bologna, fotografa per il 2026/27 un fabbisogno regionale superiore all’offerta formativa, con appena 0,4 domande per posto. Anche l’occupazione resta sotto la media: a un anno dal titolo lavora il 73,9% degli assistenti sanitari laureati nel 2024, contro l’87,9% dei laureati delle professioni sanitarie. "Le Regioni esprimono un bisogno che deve trovare riscontro nelle assunzioni e nell’organizzazione dei servizi", afferma Daniela Addis, presidente della Commissione di albo nazionale. "I giovani devono conoscere questa professione e poter contare su prospettive di lavoro chiare". La Giornata coincide con i quarant’anni della Carta di Ottawa, adottata il 21 novembre 1986 sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il documento ha esteso lo sguardo sulle condizioni che determinano la salute: casa, scuola, lavoro, ambiente e possibilità di partecipare alle decisioni della propria comunità. È in questi ambiti che operano gli Assistenti sanitari, professionisti della prevenzione, della promozione e dell’educazione alla salute. Lavorano con persone, famiglie e comunità, insieme a servizi sanitari, scuole, enti locali e Terzo settore. "Chiediamo un Piano nazionale di promozione della salute con finanziamenti adeguati, obiettivi verificabili e continuità degli interventi, dai primi mille giorni di vita alla vecchiaia", prosegue Addis. "Campagne e progetti isolati lasciano scoperti bisogni che accompagnano le persone per anni". Per Elena Nichetti, presidente di Asnas, la Carta di Ottawa offre indicazioni ancora attuali: «Si parte dai dati e dall’ascolto di chi abita un territorio. Le persone vanno coinvolte nelle scelte e devono poter conoscere i risultati degli interventi". Questo lavoro riguarda anche le informazioni sanitarie e l’accesso ai servizi digitali. "Chi fatica a comprendere una raccomandazione o a usare un portale rischia di restare escluso", osserva Nichetti. "L’educazione alla salute deve raggiungere soprattutto queste persone". Le Case della Comunità possono avvicinare la prevenzione ai cittadini. Le linee di indirizzo Agenas sulle équipe multiprofessionali includono l’assistente sanitario nell’équipe allargata. Commissione e Asnas chiedono che questa presenza diventi stabile, con un collegamento continuativo tra Case della comunità, Dipartimenti di prevenzione e realtà del territorio.

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