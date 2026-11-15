Allerta meteo in 12 regioni, piogge intense e vento forte: le zone più colpite

(Adnkronos) – Allerta meteo gialla oggi domenica 15 novembre in 12 regioni. Sono previsti rovesci, forti temporali e vento forte. Le regioni interessate dal maltempo sono Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche. In Toscana , da giorni flagellata dal maltempo, dopo una giornata di sabato caratterizzata da un temporaneo rialzo della pressione e da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, è atteso oggi un nuovo peggioramento. Secondo quanto riportato dal bollettino della Protezione civile regionale, i fenomeni interesseranno soprattutto il centro-sud della regione e potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale, con particolare riferimento al Grossetano e alle zone meridionali. Piogge deboli e sparse non sono escluse anche sul nord-ovest della regione. Per quanto riguarda gli accumuli, sono previsti cumulati medi fino a 20-30 millimetri sulle zone meridionali e tra 10 e 20 millimetri nelle aree limitrofe. I quantitativi massimi potranno invece raggiungere i 40-60 millimetri in occasione dei temporali più intensi, con precipitazioni che localmente potranno arrivare a 30-40 millimetri nell'arco di un'ora. Particolare attenzione anche al rischio temporali. La Protezione civile della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale, dalle 6 di oggi per le successive 24 ore. Sono previste precipitazioni anche a carattere di temporale, a scala locale e di moderata intensità, soprattutto nella parte centrale della giornata di oggi. L’avviso richiama l’attenzione sul rischio idrogeologico localizzato, con possibili fenomeni di allagamento, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. Viene, inoltre, segnalato un rischio idraulico localizzato nelle zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele) e 6 (Piana Sele e Alto Cilento), dove si richiama l’attenzione anche sui possibili effetti conseguenti alla saturazione dei suoli. Si raccomanda ai Comuni di mantenere attivi i Centri Operativi e di predisporre tutte le misure atte a mitigare i fenomeni attesi.

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