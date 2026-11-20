Trasportava 5.000 litri d’acqua non tracciabile su un’autobotte priva di assicurazione e con la patente revocata: un 59enne di Canicattì è stato sanzionato dai carabinieri con una multa da 8.400 euro. Il veicolo è stato controllato in contrada Giuliana ed è subito emerso che il conducente operava senza Scia, senza autorizzazioni per accumulo e trasporto e senza certificati attestanti la salubrità e la provenienza dell’acqua. Nei passati mesi, sempre a Canicattì, sono stati trovati altri autobotti che operavano in modo totalmente abusivo. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo e sarà confiscato