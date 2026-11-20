«La Zes nasce come strumento per ridurre il divario economico tra Nord e Sud. Nulla in contrario all’estensione dell’autorizzazione unica al resto del Paese, ma è necessario che a questa scelta corrisponda un incremento delle risorse destinate al credito d’imposta e a un ampliamento delle semplificazioni nel Mezzogiorno». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando l’annuncio del governo nazionale sull’estensione del modello Zes all’intero territorio nazionale.

«La Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno – prosegue Schifani – è uno strumento di grande successo, creato dal governo Meloni, che si è dimostrato capace di attrarre investimenti, sostenere la competitività delle imprese e creare nuova occupazione nella parte meno sviluppata del Paese. Riteniamo necessario che il Sud non veda ridurre il vantaggio competitivo assicurato dalla Zes e chiediamo la convocazione di un tavolo per concordare ulteriori incentivi di sostegno agli investimenti specificamente rivolti al Mezzogiorno».

«In Sicilia – afferma l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino – il governo Schifani nel 2026 è già intervenuto attraverso l’istituzione di una Super Zes, per la quale sono stati stanziati ben 209 milioni di euro destinati a incrementare il credito d’imposta Zes goduto dalle imprese localizzate nell’isola. La prevista contrazione delle risorse nazionali disponibili rende ancora più importante interventi di rafforzamento della Zes, anche attraverso la previsione di ulteriori semplificazioni che consentano di mantenere l’incentivo a fare impresa nel Mezzogiorno. La riduzione del divario Nord-Sud è sempre stato un chiaro obiettivo del governo Meloni e siamo certi che rimarrà una priorità della politica economica nazionale».