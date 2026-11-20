L’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha avviato, attraverso il dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti, il percorso tecnico-amministrativo che porterà alla realizzazione del collegamento tra le dighe Villarosa e Olivo e al ripristino di quello già esistente tra gli invasi Ancipa e Pozzillo. Per le due opere, la spesa ammonta complessivamente a 3,7 milioni di euro che erano stati stanziati con le variazioni di bilancio approvate nell’agosto del 2025 dall’Assemblea regionale siciliana.

«Entrambe le interconnessioni – dichiara l’assessore Francesco Colianni – rappresentano interventi strategici. Con l’avvio dell’iter delle due opere diamo ancora una volta attuazione agli impegni presi dal governo Schifani per migliorare la gestione delle risorse idriche. Mettere in rete dighe e invasi permette, infatti, di garantire una minore dispersione di acqua a tutto vantaggio dei territori».

Nei giorni scorsi, alla presenza dell’assessore Colianni, sono stati consegnati i servizi di ingegneria per i rilievi e le indagini agli ingegneri Gaspare Di Salvo e Antonino Greco individuati come professionisti incaricati per tutte le procedure propedeutiche al Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) per il collegamento tra le dighe Villarosa e Olivo. L’intervento, finanziato con 2,2 milioni di euro, permetterà di sfruttare al meglio l’acqua contenuta nelle due infrastrutture.

Nelle prossime settimane verranno consegnati, invece, i servizi di ingegneria per ripristinare il collegamento che consentirà di trasferire l’acqua in eccesso dall’invaso Ancipa al Pozzillo per destinarla agli agricoltori della piana di Catania. L’opera, che può contare su uno stanziamento di 1,5 milioni di euro, permetterà anche di riattivare la centrale idroelettrica Miraglia che, nel periodo estivo, sarà in grado di fornire una maggiore quantità di risorse per irrigare i campi dell’Ennese.