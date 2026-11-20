Roma 20 nov. – “Grazie ad ‘Alberi per il Futuro’, il progetto del Movimento 5 Stelle avviato nel 2015, è stato finora possibile piantare oltre 60mila alberi in più di 250 Comuni in tutta Italia. Sabato 21 novembre, in occasione della Giornata nazionale dell’albero, torniamo a piantare su tutto il territorio nazionale e solo in Sicilia sono in programma 29 appuntamenti. A Gela vi aspetto alle ore 8 alla Villa Comunale Giuseppe Garibaldi: partecipare significa prendersi cura concretamente dell’ambiente e della nostra comunità”. Lo dichiara in una nota il senatore siciliano del M5S Pietro Lorefice, segretario di Presidenza del Senato.

