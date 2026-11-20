

Niscemi, 20 novembre 2026 – “Niscemi Riparte – Zona Franca urbana e nuovo collegamento con la Catania-Gela”: è questo il tema dell’incontro che si terrà domani dalle 10:30 nella sala “Mario Gori” della Biblioteca di Niscemi.

Ad aprire i lavori il saluto di Carlo Pisa, segretario del circolo Pd locale e Renzo Bufalino, segretario della federazione provinciale del Pd di Caltanissetta, che ha promosso e organizzato l’evento.

In programma gli interventi di Giovanni Di Martino, consigliere comunale Pd a Niscemi; Chiara Cultraro, responsabile Cgil di Niscemi e Peppe Provenzano, deputato nazionale Dem, componente della della segreteria nazionale e alla guida del coordinamento del PD in Sicilia.

“Sarà l’occasione per illustrare e discutere – spiega Peppe Provenzano – delle misure per il sostegno economico e il ripristino dei collegamenti infrastrutturali del comune di Niscemi, parzialmente isolato dopo l’evento franoso di gennaio scorso che ha trascinato a valle una parte del paese assieme a case, palazzi, attività economiche e produttive”.

Tra i punti qualificanti della norma proposta dal Pd – a prima firma Provenzano – alla prossima manovra di stabilità nazionale, l’istituzione della Zona Franca Urbana per compensare e sostenere le conseguenze causate dai fenomeni franosi (che prevede tra le altre cose per il triennio 2027-2029 l’esenzione dal pagamento dell’imposta sui redditi fino a 100.000 euro per le micro-imprese e le piccole imprese; l’esenzione dell’Irap e dell’imposta municipale propria per gli immobili ubicati nel territorio della Zona Franca Urbana; esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente) e la creazione di un fondo di 140 milioni complessivi per lo stesso triennio, necessari per la progettazione e la realizzazione di una nuova arteria stradale di collegamento tra il centro abitato di Niscemi e la strada statale 417.