Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Riesi hanno svolto mirate attività di controllo a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente, nell’ambito dei servizi di prevenzione disposti dal Comando Provinciale tesi a contrastare ogni forma di illegalità diffusa.

Nello specifico, i Carabinieri, avvalendosi del supporto specialistico degli ispettori del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell’ASP di Caltanissetta, hanno eseguito un controllo presso un cantiere edile, nell’ambito delle attività a tutela della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente. Secondo la ricostruzione degli operanti, allo stato degli accertamenti, una copertura contenente amianto sarebbe stata rimossa senza le prescritte comunicazioni all’ASP e senza il necessario trattamento di incapsulamento. Il materiale è stato rinvenuto accatastato in luoghi accessibili ai lavoratori, privo di etichettatura, in assenza di recinzioni di contenimento e di cartelli di pericolo. Sono state inoltre rilevate condizioni di allestimento dei ponteggi ritenute dagli operanti non conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’area del cantiere è stata sottoposta a sequestro preventivo, successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica.

All’esito del controllo sono state deferite a in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Caltanissetta:

il titolare dell’impresa esecutrice;

la legale rappresentante dell’azienda incaricata dello smaltimento;

il coordinatore della medesima ditta di smaltimento.

I tre indagati dovranno rispondere a vario titolo delle violazioni al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), nonché dei reati di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e inquinamento ambientale.

Si precisa il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.