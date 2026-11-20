I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti, hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto di origine catanese, residente ad Augusta (Siracusa), per detenzione di un’ingente partita di sostanze stupefacenti di cocaina dal peso complessivo di circa 15 kg. L’intervento e’ stato effettuato nei pressi di Contrada Costa Saracena (Castelluccio) ad Augusta in un’abitazione non di proprieta’ del soggetto tratto poi in arresto ma comunque nella sua disponibilita’. I militari sono stati insospettiti dall’atteggiamento circospetto dell’uomo. Si e’ deciso quindi di procedere con un’attivita’ di perquisizione che ha permesso di rinvenire 13 panetti di sostanza di colore bianco che, a seguito di analisi tramite narcotest, hanno confermato essere cocaina per un peso complessivo di circa 15 chilogrammi. I militari hanno proceduto al sequestro dello stupefacente nonche’ all’arresto, in flagranza di reato, dell’interessato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, aggravato dall’ingente quantitativo. La droga, equivalente a 13-15.000 dosi, qualora messa in commercio al dettaglio nelle locali piazze di spaccio avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre un 1 milione di euro. In esito all’attivita’ di iniziativa svolta dalla Guardia di Finanza di Catania, il Tribunale aretuseo, su richiesta della Procura della Repubblica di Siracusa, ha convalidato il sequestro e l’arresto disponendo altresi’ di condurre il responsabile del reato presso la Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza. (AGI)