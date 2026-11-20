Ammontano a 2,7 milioni di euro le risorse stanziate dal governo Schifani per finanziare 437 borse di studio per gli studenti delle scuole di specializzazione di fisica, veterinaria, farmacia e odontoiatria delle università di Catania, Messina e Palermo. Il decreto di riparto dei fondi è stato pubblicato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale e assegna le somme ai tre atenei dell’Isola. Per l’anno accademico 2025-2026 vengono destinati, in proporzione al numero degli specializzandi, 2,1 milioni di euro all’università di Messina per 337 borse di studio e 314 mila euro rispettivamente per Palermo e Catania per finanziarne 50 per ciascun ateneo.

«Continuiamo a investire sul merito e sul futuro della Sicilia – afferma l’assessore Mimmo Turano –. Anche quest’anno con fondi regionali abbiamo destinato alle università le risorse per consentire agli studenti di proseguire gli studi. Il governo Schifani continua a lavorare, come sempre, per trattenere i giovani talenti nell’Isola e creare le condizioni per consentire a professionisti altamente qualificati di mettere a disposizione della propria terra le competenze acquisite».

Il decreto è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.