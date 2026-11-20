RESTUTTANO – Da giorni, a Resuttano, si respira l’atmosfera che precede ogni Natale. Sono iniziati i lavori per la XXVII edizione del Presepe Vivente, un evento che da ventisette anni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della comunità.Anche quest’anno, attorno all’iniziativa, si è riacceso un grande entusiasmo. Un entusiasmo che riunisce giovani e anziani, volontari storici e nuovi arrivati, in un lavoro corale che va oltre la semplice preparazione di una rappresentazione.I volontari sono al lavoro su due turni: la mattina dalle 8.00 alle 13.00 e la sera dopo cena. Ognuno offre il proprio contributo: c’è chi si occupa delle strutture in legno, chi dei costumi, chi delle scenografie, chi della logistica, chi semplicemente porta sostegno con la propria presenza. Ogni gesto, anche il più piccolo, contribuisce alla buona riuscita del progetto.Tutti sono uniti attorno al nuovo Arciprete Parroco, don Leandro Giugno, alla sua prima esperienza con il Presepe Vivente di Resuttano. Con semplicità ed entusiasmo, il parroco non si è sottratto al lavoro, ma si è posto alla guida dei propri parrocchiani, accompagnandoli in un percorso comunitario fatto di impegno, collaborazione e condivisione.Giovedì sera si è svolta una serata pro-presepe dedicata alla raccolta fondi, un momento importante per sostenere le spese necessarie alla realizzazione dell’evento. L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione di incontro e di partecipazione per l’intera comunità.La serata si è conclusa con un momento di condivisione tra i volontari, all’insegna della convivialità e del senso di appartenenza. Un epilogo che ben rappresenta lo spirito dell’iniziativa: il Presepe Vivente non è semplice scenografia, ma amore e condivisione. La strada verso la XXVII edizione è appena iniziata, ma i presupposti lasciano già intravedere un’altra edizione partecipata e significativa, aperta a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo.(DANIELE POLIZZI)