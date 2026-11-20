L’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta ha promosso un progetto rieducativo “PER CON IN” rivolto a dieci persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. L’iniziativa ha inteso offrire ai partecipanti uno spazio di ascolto, confronto e riflessione sulla condotta antigiuridica posta in essere. Particolare attenzione è stata dedicata alle motivazioni e alle conseguenze delle azioni compiute e all’analisi delle ricadute personali, familiari e sociali dei comportamenti illeciti.

L’obiettivo è stato quello di favorire una maggiore consapevolezza della propria condizione e delle proprie scelte.

Il progetto ha mirato inoltre a promuovere responsabilità, crescita personale e rispetto della legalità.

Tra gli obiettivi specifici hanno avuto ruolo predominante lo sviluppo dell’empatia e il riconoscimento degli stati emotivi.

Centrale la costruzione di una relazione positiva tra i conduttori e gli utenti. Il gruppo è stato uno spazio protetto e non giudicante nel quale esprimere emozioni, paure e vissuti. La metodologia scelta è stata quella dello psicocinema, che utilizza la visione di film come strumenti di riflessione, di cambiamento, inclusione e costruzione di nuove prospettive di vita.

Il primo incontro, il 24 settembre 2026, è stato dedicato al film Io non ho paura di Gabriele Salvatores, il 20 ottobre Esprimi un desiderio di Volfango De Biasi, il terzo appuntamento, fissato il 5 novembre, è stato proposto Oi vita mia di Pio e Amedeo.

Ad ogni proiezione è seguito un dibattito guidato sui temi etici ed esistenziali emersi. Il percorso si concluderà il 24 novembre p.v. alle ore 16,00 presso il Teatro “Rosso di San Secondo” con il docufilm “Fuori” di Aldo Rapè prodotto da Primaquinta, Antonio Alberto Foresta , Salvatore Pellegrino.

Il documentario è stato prodotto in occasione del progetto “Pronti via!” realizzato con i minori dell’area penale, promosso dall’Associazione Exodus Don Antonio Mazzi di Milano e realizzato dagli operatori della Cooperativa Etnos.

L’evento aperto alla cittadinanza, sarà presentato dal Direttore dell’UDEPE dott. Salvo Emanuele Leotta, dalla Dott.ssa Maria Concetta Bellia e dall’attore regista Aldo Rapè.