CALTANISSETTA – La nuova collocazione politica del sindaco Walter Tesauro apre un confronto sempre più acceso a Palazzo del Carmine. Dopo una settimana segnata dalla rottura con Forza Italia e dall’adesione a Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca, i sette consiglieri comunali di opposizione hanno deciso di intervenire congiuntamente, convocando questa mattina una conferenza stampa nel foyer del Teatro Regina Margherita.

Al centro dell’incontro la decisione del primo cittadino di abbandonare il partito con il quale aveva conquistato la guida del Comune nel 2024, insieme agli assessori Calogero Adornetto e Giuseppe Del Popolo e ad alcuni esponenti consiliari. Un cambiamento che ha modificato gli assetti politici cittadini, alimentando interrogativi sulla composizione della maggioranza e sui rapporti con le forze che avevano sostenuto Tesauro alle amministrative.

Annalisa Petitto, Roberto Gambino, Carlo Vagginelli, Armando Turturici, Felice Dierna, Federica Scalia e Calogero Palermo hanno espresso una posizione comune: la scelta del sindaco avrebbe modificato sostanzialmente il quadro politico sul quale gli elettori si erano pronunciati, rendendo necessario un nuovo passaggio attraverso le urne.

Annalisa Petitto ha concentrato il proprio intervento soprattutto sulle conseguenze istituzionali dell’operazione. A suo giudizio, l’adesione al movimento di De Luca colloca politicamente Tesauro su un fronte differente rispetto al governo regionale presieduto da Renato Schifani. Una condizione che potrebbe complicare ulteriormente i rapporti con Palermo e incidere anche sulle prospettive del Policlinico del Centro Sicilia, uno dei temi sui quali il sindaco aveva rivendicato la vicinanza ai governi regionale e nazionale.

Petitto ha inoltre richiamato il recente passaggio della consigliera Laura Naselli ad Azzurri per Caltanissetta, formalizzato attraverso una comunicazione Pec. Una decisione che, secondo la sua ricostruzione, priverebbe Sud chiama Nord di una rappresentanza nell’assemblea cittadina, evidenziando le difficoltà incontrate nel consolidare il nuovo progetto politico.

Roberto Gambino, già sindaco di Caltanissetta, ha spostato l’attenzione sull’attività amministrativa, contestando la distanza tra le iniziative politiche della maggioranza e le esigenze quotidiane della popolazione. In particolare, ha ricordato le difficoltà nella distribuzione idrica e la recente vicenda della presenza di manganese nell’acqua.

Gambino ha riconosciuto al Comitato delle mamme un ruolo determinante nel sollecitare l’intervento delle istituzioni e l’incontro in Prefettura, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto assumere un’iniziativa più incisiva. Ha inoltre richiamato i problemi della manutenzione del verde e dei servizi comunali, criticando l’attenzione dedicata ai nuovi posizionamenti partitici.

L’ex primo cittadino ha ricordato anche il risultato elettorale ottenuto da Sud chiama Nord alle precedenti amministrative, quando il movimento, schierato nella sua coalizione, raccolse poco più di seicento preferenze. Un dato che, secondo Gambino, merita una riflessione sul rapporto tra consenso elettorale e nuovi equilibri politici. Da qui anche un invito alle forze che continuano a sostenere Tesauro, con particolare riferimento a Forza Italia, che conserverebbe tre rappresentanti in Consiglio ma non avrebbe più esponenti nella Giunta.

Carlo Vagginelli ha sostenuto la necessità di restituire ai cittadini la possibilità di pronunciarsi sull’attuale situazione politica. Il consigliere ha ricordato le contestazioni rivolte al sindaco durante una manifestazione svoltasi in mattinata, interpretandole come un segnale di crescente malcontento.

Secondo Vagginelli, il Consiglio comunale potrebbe trovarsi davanti a tre alternative: la formazione di una diversa maggioranza, un’amministrazione costretta a ricercare continuamente accordi sui singoli provvedimenti oppure lo scioglimento anticipato attraverso il ritorno alle elezioni. Ha escluso che l’opposizione possa prestarsi a sostenere una nuova maggioranza e ha indicato nelle dimissioni del sindaco la strada politicamente più coerente con il mutamento intervenuto.

Armando Turturici ha sviluppato una riflessione più ampia sul significato della rappresentanza politica. A suo avviso, il confronto tra partiti e amministratori rischia di essere condizionato eccessivamente dalla consistenza dei rispettivi bacini elettorali, relegando in secondo piano competenze, programmi e capacità di affrontare le necessità del territorio.

Il consigliere ha manifestato preoccupazione per un modello politico nel quale il peso dei singoli esponenti e la disponibilità a modificare appartenenza finiscono per assumere maggiore importanza rispetto alla qualità dell’azione pubblica. Una dinamica che, secondo Turturici, penalizza anche la crescita di nuove figure politiche e amministrative.

Felice Dierna ha posto invece una questione di legittimazione politica. Il consigliere ritiene che la coalizione uscita vincitrice dalle urne abbia ormai perso la propria configurazione originaria e che le scelte compiute dai suoi principali rappresentanti abbiano modificato il rapporto fiduciario instaurato con gli elettori.

Dierna ha attribuito il cambiamento di schieramento a interessi e prospettive politiche personali, chiedendo che siano i cittadini a valutare la nuova situazione. Ha inoltre sostenuto che l’assessore Adornetto, dopo trentuno anni di militanza in Forza Italia, avrebbe abbandonato il partito anche per il rischio di perdere il proprio incarico amministrativo. Una ricostruzione espressa dal consigliere di opposizione.

Federica Scalia ha richiamato l’esigenza di un confronto sui risultati raggiunti dall’amministrazione. La consigliera ha chiesto quale progetto di sviluppo il sindaco intenda realizzare per Caltanissetta, invitando a valutare concretamente gli interventi compiuti nei settori della sanità, del lavoro, dei servizi e dell’accoglienza turistica.

Per Scalia, il dibattito sulle appartenenze politiche non può sostituire una verifica delle risposte fornite ai cittadini, soprattutto rispetto alle opportunità per i giovani e al miglioramento delle condizioni di vita nel capoluogo.

Calogero Palermo, infine, ha rivolto un appello ai consiglieri che continuano a sostenere l’amministrazione, invitandoli a considerare la possibilità di interrompere anticipatamente l’esperienza di governo cittadino attraverso una mozione di sfiducia.

Palermo ha criticato il percorso politico di Cateno De Luca e la decisione di Tesauro di aderire a un movimento che, alle ultime elezioni comunali, si era presentato in contrapposizione alla sua candidatura, ottenendo una percentuale di consensi vicina al 2 per cento.

Ha inoltre espresso perplessità sulla capacità dell’amministrazione di mantenere efficaci relazioni istituzionali dopo la rottura con Forza Italia, ricordando il peso delle deleghe affidate agli assessori Adornetto e Del Popolo.

La sfiducia e i nuovi equilibri consiliari

Sul piano strettamente numerico, l’opposizione dispone attualmente di sette consiglieri. Per depositare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco occorrono dieci sottoscrizioni, mentre per la sua approvazione sono necessari quindici voti.

Numeri che rendono indispensabile il coinvolgimento di una parte dei consiglieri finora appartenenti alla maggioranza. La posizione dei gruppi consiliari, dunque, sarà determinante per comprendere se la richiesta avanzata dall’opposizione potrà trasformarsi in un’iniziativa concreta.

La conferenza stampa segna un passaggio significativo nel confronto politico cittadino. Per la prima volta dopo l’adesione di Tesauro a Sud chiama Nord, tutte le componenti dell’opposizione hanno manifestato pubblicamente una linea condivisa, individuando nelle dimissioni del sindaco e nel ritorno alle urne la soluzione alla crisi politica che ritengono aperta.

Resta adesso da comprendere quale sarà la risposta della maggioranza e, soprattutto, quale posizione assumeranno i consiglieri che non hanno seguito Tesauro nella nuova esperienza politica.

La questione, al di là delle appartenenze partitiche, riguarda la capacità dell’amministrazione di garantire continuità e stabilità all’azione di governo. Il sindaco ha motivato la propria scelta con la volontà di assicurare maggiore autonomia e attenzione agli interessi di Caltanissetta; l’opposizione ne contesta invece la coerenza con il mandato ricevuto dagli elettori.

Saranno i prossimi passaggi in Consiglio comunale, a cominciare dalle decisioni sui provvedimenti amministrativi e dagli eventuali sviluppi della proposta di sfiducia, a chiarire se il nuovo assetto politico potrà sostenere l’attuale amministrazione oppure determinerà un ulteriore cambiamento degli equilibri a Palazzo del Carmine.