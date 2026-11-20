“Indagando su mafia e appalti, sono stato accusato di aver cercato la verità al di fuori delle regole hanno parlato addirittura di processo kafkiano, con l’aggravante di un notevole spepero di risorse. Se si dovesse ritenere che è uno sperpero di risorse la ricerca della verità sulle stragi del 1992, allora non avrei altro da dire”. Lo afferma in un’intervista a La Repubblica il procuratore Salvatore De Luca che, fa sapere, si aspettava le critiche, “anzi – dice – le davo per scontate. Ma il gruppo stragi della procura di

Caltanissetta , formato da magistrati di diversa estrazione culturale, è animato da un solo spirito: approfondire, senza verità precostituite, alcuni aspetti ancora oscuri della stagione delle stragi”.

È più importante? “Chiarire il contesto in cui operò Borsellino negli ultimi 57 giorni della sua vita”. Tornando alle critiche ricevute ea quelle arrivate dall’ex collega Nello Rossi e dal professore Fiandaca: “Si sono riferiti alle sofferenze psicologiche che avremmo inflitto ai colleghi Natoli e Pignatone, nell’ambito del procedimento mafia e appalti. Hanno dimenticato – prosegue – il terzo indagato, il generale Screpanti. Un errore macroscopico, ritengo in buona fede, che presta il fianco ad alcune critiche, già avanzate nei loro confronti da alcuni media.

Al collega Rossi, di aver fatto una tardiva battaglia garantista e corporativa. Al professore Fiandaca, di avere una sorta di mandato difensivo solo per i due magistrati”. Sul perché si sia scelto di inviare all’Antimafia le intercettazioni fra Natoli e Scarpinato: “Secondo noi avevano rilevanza penale, come poi confermato dal giudice. Si è ritenuto – fa sapere – che le conversazioni intercettate costituissero un fattore inquinante della genuinità delle dichiarazioni di Natoli”.