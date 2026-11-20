CALTANISSETTA. Dopo anni di attesa, si apre una nuova fase per l’ex Caserma Capitano Franco. Mercoledì 19 novembre, per la prima volta dopo un lungo periodo di chiusura, i cancelli dell’area si sono aperti consentendo l’ingresso dei mezzi necessari alle prime operazioni di allestimento del cantiere. Un passaggio concreto che segna l’avvicinamento all’avvio dei lavori di riqualificazione e restituisce una prospettiva a uno spazio importante per la città.

L’accesso all’area rappresenta il primo passaggio operativo in vista della consegna ufficiale dei lavori, prevista nei prossimi giorni, e del successivo avvio dell’intervento. Un risultato raggiunto dopo un percorso amministrativo e tecnico complesso, nel corso del quale l’Amministrazione comunale ha lavorato per superare le difficoltà procedurali e salvaguardare il finanziamento, portando il progetto verso la sua concreta realizzazione. “L’ex Caserma Capitano Franco rappresenta un’importante opportunità per Caltanissetta. Restituire alla città un’area rimasta chiusa per anni significa recuperare uno spazio e valorizzare il patrimonio pubblico – dichiara il sindaco Walter Tesauro -. È un risultato che testimonia il nostro impegno nel trasformare i progetti in realtà e nel lavorare concretamente per il futuro della città”.

L’obiettivo è quello di trasformare l’area in uno spazio moderno e funzionale, capace di ospitare servizi, attività e luoghi di aggregazione, restituendo alla collettività un patrimonio urbano rimasto a lungo inutilizzato. Un intervento che si inserisce in una più ampia prospettiva di rigenerazione urbana e che punta a contribuire alla crescita e alla vivibilità della città. “L’apertura di questi cancelli e l’ingresso delle ruspe rappresentano un momento che aspettavamo da tanto tempo. È una soddisfazione vedere che un progetto sul quale abbiamo lavorato con determinazione comincia finalmente a prendere forma – prosegue l’assessore ai Lavori pubblici Calogero Adornetto -. Dietro questo risultato c’è un lavoro complesso, fatto di passaggi amministrativi, difficoltà e impegno costante per non perdere un’opportunità fondamentale per Caltanissetta”.

L’assessore sottolinea il lavoro svolto per superare le criticità amministrative e procedurali che hanno caratterizzato il percorso dell’intervento, riuscendo a salvaguardare il finanziamento e a condurre il progetto verso la fase realizzativa e prosegue: “ Ringrazio il tenente colonnello Beppe La Sala e il Comando per la collaborazione e la disponibilità che hanno consentito l’accesso all’area comunale attraverso gli spazi nella loro disponibilità, permettendo l’ingresso dei mezzi e le prime operazioni di allestimento del cantiere. Ringrazio anche tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato, attraverso il lavoro e la collaborazione assicurati nelle diverse fasi del percorso. L’ingegnere Giuseppe Tomasella, dirigente della Seconda Direzione, curerà la successiva fase amministrativa relativa alla consegna formale dei lavori, prevista nei prossimi giorni”.

L’apertura dei cancelli e l’arrivo dei mezzi rappresentano dunque il primo segnale tangibile di una nuova fase per l’ex Caserma Capitano Franco. Dopo anni di chiusura, l’area si avvia verso la riqualificazione e la restituzione alla città, con l’obiettivo di trasformare uno spazio rimasto inutilizzato in una nuova opportunità per Caltanissetta e per la sua comunità.