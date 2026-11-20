È scattata nella mattinata di oggi, 20 novembre 2026, a Caltanissetta, la mobilitazione per rintracciare Federica Debole, una donna di 31 anni di cui non si hanno più notizie dopo l’allontanamento dalla propria abitazione.

Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e gli altri reparti impegnati sul territorio sono al lavoro per individuare la trentunenne e ricostruire i suoi ultimi spostamenti. A destare maggiore apprensione è la notizia secondo cui la donna avrebbe lasciato un biglietto al marito prima di uscire di casa, un dettaglio che ha spinto i soccorritori e gli inquirenti ad attivare le procedure d’urgenza per tutelarne l’incolumità.

Al momento non emergono indicazioni certe sulla direzione presa né su eventuali luoghi in cui potrebbe essersi recata. Le verifiche proseguono senza sosta sia sul campo sia attraverso gli accertamenti investigativi.

Chiunque ritenga di aver notato Federica Debole o disponga di elementi utili a chiarire quanto accaduto è invitato a mettersi immediatamente in contatto con le autorità chiamando il 112, numero unico di emergenza. Anche una segnalazione apparentemente marginale può rivelarsi decisiva per il ritrovamento.