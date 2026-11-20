Un intervento diplomatico deciso, con al centro la tutela dei bambini e il diritto delle famiglie a ricongiungersi. È quello portato avanti dal sottosegretario agli Affari Esteri Massimo Dell’Utri, impegnato in prima persona nella delicata vicenda dei nove minori congolesi adottati da famiglie italiane, il cui trasferimento in Italia, previsto per il 14 novembre, è stato bloccato dalle autorità locali.

Su indicazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, Dell’Utri ha convocato alla Farnesina l’ambasciatore della Repubblica del Congo in Italia, Henri Okemba, per rappresentare la forte preoccupazione del Governo italiano e sollecitare una soluzione che consenta ai bambini di raggiungere quanto prima le rispettive famiglie adottive.

Un’iniziativa che evidenzia il ruolo operativo del sottosegretario, chiamato a gestire un confronto diplomatico particolarmente sensibile, nel quale agli aspetti istituzionali e procedurali si aggiunge una dimensione profondamente umana.

Durante l’incontro, Dell’Utri ha ribadito la necessità di concludere rapidamente le verifiche avviate dalle autorità congolesi, ricordando come l’intero percorso preparatorio delle adozioni sia stato condotto nei mesi precedenti in piena trasparenza e collaborazione con le istituzioni locali.

Il sottosegretario non si è limitato a sollecitare un’accelerazione delle procedure, ma ha annunciato l’imminente invio di una missione italiana a Brazzaville, con l’obiettivo di intensificare il dialogo diretto con le autorità congolesi e favorire una soluzione concreta.

Un passaggio significativo dell’azione diplomatica italiana, che punta a superare le difficoltà burocratiche attraverso un confronto istituzionale serrato, senza perdere di vista la priorità assoluta: il benessere dei nove bambini e il loro ricongiungimento familiare.

Dal colloquio è arrivato anche un primo segnale incoraggiante. L’ambasciatore Henri Okemba ha assicurato che i minori potranno ricongiungersi con le famiglie adottive, impegnandosi a informare le autorità del proprio Paese dell’imminente missione italiana.

La vicenda resta aperta e richiede ulteriori passaggi, ma l’iniziativa di Dell’Utri rappresenta un importante sviluppo nell’azione avviata dal Governo italiano. Lo stesso ministro Tajani era intervenuto direttamente presso il suo omologo congolese per chiedere una soluzione urgente.

La Farnesina continuerà a seguire la situazione in stretto coordinamento con la Commissione per le Adozioni Internazionali e con le altre amministrazioni competenti.

L’impegno di Massimo Dell’Utri assume così un significato che va oltre il confronto diplomatico: quello di un’azione istituzionale rivolta a dare risposte a famiglie che attendono di poter finalmente accogliere i propri figli in Italia.

Una vicenda nella quale la diplomazia è chiamata a tradursi in risultati concreti, affinché l’attesa di nove bambini e dei loro genitori possa concludersi al più presto con il ricongiungimento tanto desiderato.