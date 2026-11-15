Un 15enne alla guida senza patente tenta la fuga con la madre a bordo. Dieci i chilometri di inseguimento dei carabinieri, dall’area di servizio lungo la strada statale 162, ad Afragola, fino ad Acerra. É mattina presto quando una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casoria, nota una Fiat Panda con diverse persone a bordo. Sono circa le 4:35 nell’area di un distributore di carburante. Alla vista della pattuglia, il conducente accelera improvvisamente.

I Carabinieri si mettono immediatamente all’inseguimento. Durante la fuga chi è alla guida mette in atto manovre azzardate e pericolose, cercando continuamente di sottrarsi al controllo e mettendo a rischio anche gli altri utenti della strada. L’inseguimento prosegue per circa dieci chilometri, fino a raggiungere via Varrignano ad Acerra, dove finalmente l’auto si arresta. I carabinieri scoprono che alla guida c’è un ragazzo che ha da pochi giorni compiuto 15 anni e che dichiara di non essere in possesso della patente.

A bordo dell’auto viaggiavano anche una donna, 35enne di Santa Maria a Vico, un 19enne, un 18enne e una ragazza di 15 anni. La donna dice di essere la madre dell’autista. Dagli accertamenti emerge che il 15enne già nel maggio del 2024 era stato fermato alla guida senza patente ed ora è stato denunciato per fuga pericolosa. Ulteriori provvedimenti sono stati presi, ma nei confronti della 35enne che aveva dato il veicolo al proprio figlio.