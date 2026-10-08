Terremoto al largo delle isole Eolie, la scossa di magnitudo 4.7

(Adnkronos) – Terremoto nel Tirreno meridionale, al largo delle isole Eolie, oggi giovedì 8 ottobre. A rilevarlo l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il sisma si è verificato alle 5.42 a una profondità di 372 km con epicentro 81 km a nord-nordovest di Malfa (Messina). Non sono stati segnalati danni a cose o persone.

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